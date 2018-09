Ecologische flop: Frankrijk verwijdert duizenden autobanden uit de zee ADN

24 september 2018

12u51

Bron: BBC 12 Wetenschap & Planeet Duikers zijn in het zuiden van Frankrijk volop bezig met het verwijderen van duizenden oude autobanden uit de zee. Blijkt dat de banden de zee vervuilen met giftige chemicaliën.

Een artificieel rif met autobanden, het leek in de jaren ’80 een geweldig idee. Dubbele winst, zo dacht men: een manier om van oude banden af te geraken én een habitat creëren voor zeedieren. Leven op rubber.

En dus werden 25.000 oude banden in het water gedropt op zo’n 500 meter diep, aan de kust tussen Cannes en Antibes. Vissen hadden echter al snel door dat er een luchtje aan het rif zat en vermeden de omgeving. Geen koraal te bespeuren. In 2005 ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Nice bovendien dat de banden gevaarlijke toxische stoffen lekten, zoals zware metalen. De lokale autoriteiten schoten niet meteen in actie. Ze waren ervan overtuigd dat de banden geen enkel risico vormden.



Meer en meer raakte men toch bezorgd over de verdere aantasting van de banden na al die jaren in het water en de daarmee gepaard gaande risico's. In 2015 werd een eerste set van 2.500 banden verwijderd om te zien of ze veilig uit het water konden worden gehaald. Nu volgt de tweede en grotere fase van de opkuisoperatie. Zo'n 10.000 banden zullen nu en de komende weken uit de zee worden gevist. De andere 12.500 volgen in de tweede helft van 2019. De Franse staat steekt een miljoen in het opkuisproject, de Franse autofabrikant Michelin draagt 200.000 euro bij.

Daarmee komt een einde aan het enige experiment met een "bandenrif" in Frankrijk. Ook andere landen, met name de Verenigde Staten, zullen hun werk nog hebben met de erfenis van het totaal mislukte idee.