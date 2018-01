Duizenden op de vlucht voor dreigende vulkanen op 'Ring van Vuur' ADN

15u25

Bron: Belga 2 AP Een oranje gloed boven de vulkaan Mayon op de Filipijnen. Wetenschap & Planeet In verschillende Zuidoost-Aziatische staten houden mensen de adem in uit vrees voor de uitbarsting van vulkanen. Dat geldt zowel voor Indonesië (op Bali en Sumatra), Papoea-Nieuw-Guinea als de Filipijnen. Aan het dreigend onheil gaan het spuwen van as, rook en lava vooraf. Duizenden mensen; 14.000 op de Filipijnen, 3.000 in Papoea- zijn al op de vlucht.

Alle landen liggen op de zogeheten Ring van Vuur. In het gebied schuiven diverse tektonische platen over elkaar, waardoor het er vaak tot aardbevingen en vulkaanuitbarstingen komt.

Op de Filipijnen is het de vulkaan Mayon die voor onrust zorgt: hij is sinds zaterdag actief en stoot wolken van gas, as en stukken gesteente metershoog uit. De bevolking wordt er gevraagd, de gevarenzone rond Mayon -tot zeven kilometer in de omtrek- te mijden. De mogelijkheid van een eruptie in de volgende dagen of weken van de 2.463 meter hoge reus wordt niet uitgesloten. Bij de vooralsnog laatste eruptie van Mayon, in 2013, kwamen vijf bergbeklimmers om.

REUTERS De vulkaan op het eiland Kadovar.

Op Papoea-Nieuw-Guinea is begonnen met het ontruimen van drie eilanden voor de noordkust van het land. Begin januari was de vulkaan op het nabijgelegen eiland Kadovar voor het eerst sinds met het registreren van erupties is begonnen, uitgebroken. De door de vulkaan uitgelokte aardschokken dreigen een tsunami te veroorzaken. De 700 bewoners van Kadovar zijn al in veiligheid gebracht.

REUTERS Vulkaan Agung op Bali.

Op Bali heet de as en rook spuwende boosdoener Agung. Die heeft een korte braakoefening achter de rug, waarbij geen slachtoffers vielen.

REUTERS De vulkaan Sinabung op Sumatra.

Ongeveer 3.200 kilometer noordelijker is de vulkaan Sinabung op het Indonesische eiland Sumatra weer uitgebroken. Beelden tonen een roodgloeiende lavastroom. De vulkaan is sinds 2015 herhaaldelijk actief geweest.