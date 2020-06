Duitse viroloog gelooft niet in tweede golf: “Wel in constante golf die hele tijd op en neer gaat” KVDS

29 juni 2020

08u49 0 Wetenschap & Planeet Viroloog Hendrik Streeck van de universiteit van Bonn gelooft niet dat er een tweede of zelfs derde golf van het nieuwe coronavirus aankomt, nu de eerste golf op een aantal plaatsen bedwongen lijkt. Dat zei hij in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

“Ik denk niet dat er een tweede of een derde golf komt”, verklaarde hij. “Ik denk dat we in een constante golf zitten. Een golf die de hele tijd op en neer gaat.”

Volgens de viroloog zijn er aanwijzingen dat het virus afhankelijk is van het weer. Hij verwacht dan ook dat er in de herfst meer infecties zullen opduiken.



Streeck roept ook op om een internationale interventiemacht op te zetten tegen het coronavirus. “We zien vandaag meer dan ooit de noodzaak om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken”, klinkt het. “Er zou een WHO-noodteam moeten zijn. Een eenheid die wereldwijd ingezet kan worden tegen het virus.”

