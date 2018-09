Dubbele winst? Amerikaan die miljoenen verdiende met pijnstillers heeft patent op medicijn dat mensen van hun pijnstillerverslaving moet afhelpen Redactie

08 september 2018

10u31

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Een ex-directeur van een farmaceutisch bedrijf dat eerder miljoenen verdiende aan de verkoop van pijnstiller Oxycontin, blijkt aandelen te hebben in een nieuw medicijn dat verslaafden van pijnstillende medicijnen moet afhelpen. Dat schrijft The Financial Times.

De Amerikaanse miljardair Richard Sackler is voormalig bestuursvoorzitter van Purdue Pharma, dat Oxycontin produceert, én stond aan het hoofd van de afdeling die de pijnstiller ontwikkelde. Uitgerekend diezelfde Sackler kreeg eerder dit jaar ook een patent voor een medicijn dat wordt gebruikt om mensen van hun verslaving aan opioïde pijnstillers zoals Oxycontin af te helpen.

Het nieuwe geneesmiddel, dat een nieuwe vorm van het opioaat buprenorfine is, kan Sackler veel geld opleveren dankzij een gestage toename van het aantal verslaafden dat behandeld wordt met buprenorfine. Volgens The Financial Times erkent het patent van het medicijn het bestaan van de opioïdecrisis in de Verenigde Staten. Die kostte in 2016 aan meer dan 42.000 mensen het leven. "Hoewel opioïden bekend staan als nuttig bij pijnbehandeling, zijn ze ook potentieel verslavend", aldus het patent. "Als de pijnstillers worden ingenomen door gezonde mensen die aanleg vertonen tot afhankelijkheid van drugs, kunnen zij psychologisch of fysiek afhankelijk raken."

"Verslavingscrisis net gevoed"

Critici tonen zich in The Financial Times erg verontrust over het feit dat Sackler rijk zou worden van een verslavingscrisis die het bedrijf van zijn familie net blijft voeden. Het bedrijf kreeg al meer dan duizend rechtszaken aan zijn broek. Zo werd in juni nog door de procureur-generaal van Massachusetts een rechtszaak ingediend tegen Sackler en leden van zijn familie. Ze worden ervan beschuldigd een 'dodelijk, misleidend plan te hebben om opioïden te verkopen.'

Het bedrijf Purdue Pharma en de familie Sackler ontkennen de beschuldigingen. Volgens hen is en blijft de pijnstiller Oxycontin goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.