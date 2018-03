Drugs zijn zo alomtegenwoordig dat ook u mogelijk nu cocaïne aan uw vingertoppen hebt ADN

23 maart 2018

13u32 0 Wetenschap & Planeet Drugs zijn zo alledaags dat meer dan 1 op de tien mensen sporen van cocaïne op zijn vingertoppen heeft, ondanks dat ze het witte goedje nog nooit hebben gebruikt. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Surrey, gepubliceerd in Clinical Chemistry.

“Geloof het of niet, cocaïne is heel vaak in je omgeving te vinden”, legt dokter Melanie Bailey uit. Zo is bekend dat de drug aanwezig is op veel bankbiljetten en oppervlaktes in onze omgeving. "Maar ook wij waren verrast dat we cocaïne detecteerden in zoveel van onze vingerafdrukstalen", aldus de wetenschapster.

Het Britse onderzoeksteam onderzocht de vingertoppen van 50 drugsvrije vrijwilligers en van 15 druggebruikers die hadden verklaard in de afgelopen 24 uur cocaïne of heroïne gebruikt te hebben. Bij meer dan een op de tien drugsvrije vrijwilligers werden drugssporen aangetroffen op hun ongewassen handen. Bij 13 procent werd cocaïne gevonden, 1 procent had sporen van heroïne op de vingers. Om te testen of sporen van drugs overgedragen kunnen worden via een handdruk, werden de drugsvrije vrijwilligers gevraagd de druggebruikers een hand te geven. De vermoedens werden bevestigd: drugsresten zijn overdraagbaar via handcontact.

Grenswaarde bepalen

Er is evenwel een belangrijke 'maar'. Bij vergelijking van de vingertoppen van druggebruikers en van niet-gebruikers konden de wetenschappers een duidelijk onderscheid maken tussen beide groepen. Zelfs toen alle deelnemers hun handen wasten, bleef het verschil tussen echte druggebruikers en mensen die toevallig in contact waren gekomen met drugs, duidelijk. Een grote geruststelling voor al wie vreest onterecht opgepakt te worden, maar ook en vooral belangrijk in het bepalen van een drempel voor drugstests met vingerafdrukken.

Vingerafdruktests zijn de toekomst van drugtesten, aangezien ze niet ingrijpend en gemakkelijk in gebruik zijn en meteen gepaard gaan met de mogelijkheid om de testpersoon te identificeren. “Onze studie voegt een nieuwe robuuste laag aan drugstests met vingerafdrukken”, stelt dokter Bailey.