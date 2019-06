Droogte legt 3.400 jaar oud paleis bloot in Iraaks Koerdistan SVM

27 juni 2019

21u37

Bron: Belga 6 Wetenschap & Planeet Duitse en Koerdische archeologen hebben dankzij de aanhoudende droogte vorig jaar een 3.400 jaar oud paleis ontdekt in een reservoir in het noorden van Irak. Dat laat de universiteit van Tübingen weten. Het minstens 2.000 vierkante meter grote gebouw maakte deel uit van het koninkrijk Mitanni, dat het grootste deel van Syrië en Anatolië beheerde.

De archeologen deden de ontdekking afgelopen herfst toen het reservoir droog stond. Ze hadden slechts drie weken de tijd om het gebouw te onderzoeken, dan zou het waterniveau weer stijgen en het gebouw opnieuw volledig verdwijnen.

De muren uit baksteen zijn tot twee meter hoog. Binnen in het gebouw vonden archeologen een muurschildering in felrode en -blauwe kleuren. Volgens een van de archeologen was de ontdekking een "archeologische sensatie” aangezien dergelijke schilderingen zelden aangetroffen worden.

Daarnaast werden ook tien geschriften in spijkerschrift ontdekt. In een van de teksten staat dat het paleis ooit in de oude stad Zachiku stond.

De site behoort tot de Koerdische autonome regio in het noorden van Irak. Volgens de Koerdische archeoloog Hassan Ahmed Kasim gaat het om een van de belangrijkste ontdekkingen in de regio in de laatste decennia.