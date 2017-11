Drinkglas bevat soms grote hoeveelheden cadmium en lood Redactie

Bewerkte glazen, geglazuurde drinkbekers en populaire merchandise kunnen potentieel schadelijke hoeveelheden cadmium en lood bevatten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Plymouth.

Ze testten 72 nieuwe en gebruikte producten, waaronder drinkbekers en bier- en wijnglazen. In meer dan 70 procent van de items werd lood aangetroffen, onder meer in gouden randjes en andere decoraties op glazen. In ongeveer evenveel items werd cadmium aangetroffen. De loodconcentraties waren in sommige gevallen duizend keer hoger dan de toegestane limiet.

Uit de testen bleek dat stukjes verf soms loslieten van het glas, als langdurig gebruik werd gesimuleerd. Dat suggereert dat deze substanties ook in het lichaam terecht kunnen komen bij langdurig gebruik.

Biologische inkt

Onderzoeker Andrew Turner wijst erop dat tegenwoordig uit milieuoverwegingen ook inkt op biologische basis gebruikt wordt. Die soorten inkt werden aangetroffen op een aantal nieuw aangeschafte producten waarin geen lood en cadmium werd gevonden.

“Gezien het feit dat er veilige alternatieven zijn voor de industrie, zijn de resultaten van dit onderzoek zowel verrassend als zorgwekkend”, zegt Turner. Hij zegt dat schadelijk stoffen nog steeds veel gebruikt worden op modern glaswerk dat gemaakt wordt in China, Europa en elders. “Consumenten moeten zich daar bewust van zijn. Winkels en de glasindustrie hebben de verantwoordelijkheid giftige stoffen te weren uit gedecoreerde producten.”

Speeltoestellen

Het onderzoek behoort tot een serie onderzoeken naar de aanwezigheid van toxische stoffen in onze leefomgeving. In eerder onderzoek van dezelfde universiteit werd al aangedrongen op betere controle van verf op speeltoestellen voor kinderen. Ook daar zou het gevaar liggen in het mogelijk binnenkrijgen van loslatende verfdeeltjes.