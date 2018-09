Doorbraak in strijd tegen huidkanker? Nieuw vaccin blijkt 100 procent doeltreffend bij muizen KVDS

12 september 2018

21u24

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences, Science Alert 3 Wetenschap & Planeet Wetenschappers lijken een kleine doorbraak te hebben gemaakt in de strijd tegen melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker. Ze ontwikkelden een vaccin op basis van een medicijn dat gebruikt wordt bij immuuntherapie en een chemische stof die de effectiviteit ervan vergroot en dat bleek bij tests op muizen 100 procent doeltreffend zijn. Meer nog: het vaccin bleek ook te verhinderen dat de kanker later terugkwam.

De nieuwe studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Onderzoekers van het Scripps Research Institute in Californië en de universiteit van Texas screenden eerst zo’n 100.000 stoffen in hun zoektocht naar iets dat het immuuntherapiemedicijn anti-PD-L1 effectiever kon maken. Dat medicijn verhindert dat tumorcellen kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem van de gast. Ze ontdekten dat de molecule Diprovocim wel eens het gewenste effect kon hebben en zetten vervolgens een test op met muizen.

Indringers

Er werden 3 groepen gemaakt met 8 dieren. Allemaal hadden ze een genetisch gemanipuleerd melanoom en allemaal kregen ze anti-PD-L1 en ovalbumin, een antigen dat het immuunsysteem traint om tumoren te herkennen als indringers.





De eerste groep moest het daarmee doen. De tweede groep kreeg er Diprovocim bij om het immuunsysteem tot actie aan te sporen. En de derde groep kreeg er alum bij, wat ook een stof is die het immuunsysteem een boost geeft, maar dan op een andere manier als Diprovocim. De dieren kregen twee inspuitingen met de cocktails, de tweede 7 dagen na de eerste.





Wat bleek? Na 54 dagen bleken alle dieren van de eerste groep overleden te zijn, van de groep die alum had gekregen had 25 procent het overleefd en van de groep die Diprovocim kreeg waren 100 procent van de dieren nog in leven. Meer nog, toen de onderzoekers na het verdwijnen van de kanker probeerden om de dieren opnieuw een tumor te geven, lukte dat niet. “Ze bleken ertegen gevaccineerd te zijn”, aldus onderzoeker Dale Boger van Scripps bij nieuwssite Science Alert.

De wetenschappers zijn hoopvol over hun ontdekking, maar benadrukken dat er nog een lange weg te gaan is eer het misschien mensen kan genezen. De bevindingen zijn tot nu toe alleen nog maar vastgesteld bij muizen met een genetisch gemanipuleerde tumor en het valt nog af te wachten of het vaccin ook bruikbaar is bij de mens en of het even effectief is. Verder onderzoek moet dat aantonen.