Doomsday-gletsjer op Antarctica wordt steeds onstabieler: als hij instort kan zeespiegel meer dan halve meter stijgen KVDS

22 februari 2020

15u35 20 Wetenschap Het gaat niet goed met de Thwaitesgletsjer in het westen van Antarctica, ook wel bekend als de Doomsday-gletsjer. Wetenschappers hebben ontdekt dat de massieve ijsmassa steeds onstabieler wordt doordat er langs alle kanten warm water op afkomt. Als de gletsjer zou instorten, kan dat de zeespiegel over de hele wereld met 65 centimeter doen stijgen.

De betrokken onderzoekers trekken aan de alarmbel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ze maakten gebruik van een zeldzaam moment dat de zee in het westen van Antarctica ijsvrij was om voor de allereerste keer een blik te werpen onder de Thwaitesgletsjer, die ongeveer zo groot is als Groot-Brittannië. Wat ze zagen, maakte hen ongerust.

Warm water

Uit de gegevens die de robotonderzeeër van de International Thwaites Glacier Collaboration verzamelde, bleek dat warm water uit de diepten van de oceaan vanuit drie richtingen opwelden en samenvloeiden onder de gletsjer. “Het is alsof er drie geweren op de Thwaitesgletsjer gericht zijn”, aldus glacioloog Erin Pettit van de Oregon State University, die al twee jaar de stabiliteit van de ijsmassa bestudeert. “Het warme water komt van alle kanten.”





Dat water kan de gletsjer verder destabiliseren. Als hij instort, zou hij delen van de westelijke ijsplaat van Antarctica met zich mee kunnen sleuren en de belangrijkste oorzaak kunnen worden van de stijging van de zeespiegel deze eeuw. Die kan tot 65 centimeter oplopen.

De gletsjer steekt meer dan 100 kilometer uit in de oceaan en fungeert als een kurk die het ijs op het land op zijn plaats houdt. “We hebben nog nooit eerder een ijsplaat zien smelten in een opwarmend klimaat, dus we weten niet goed hoe het precies zal verlopen”, aldus glacioloog Ted Scambos.

Hoe het nu verder moet? De onderzoekers hebben seismische tests gedaan op de ijsplaat - om de bodem van de zee te onderzoeken - en door 300 meter ijs geboord om sensoren aan te brengen die de toestand van de oceaan de komende twee jaar zullen monitoren.

In kaart brengen

Volgend jaar zal de robotonderzeeër de onderkant van de gletsjer verder in kaart brengen. Helemaal tot aan het deel dat op het land rust. Er zullen ook verder gegevens verzameld worden over de stromingen en de topografie van de zeebodem onder de gletsjer.

De wetenschappers hopen dat ze tegen het einde van hun project – over drie jaar – een beter beeld zullen hebben over de toekomst van de Thwaitesgletsjer en wanneer de instorting precies plaats zou kunnen vinden.

