Dokter die Asperger op de kaart zette werkte "actief" mee aan euthanasieprogramma nazi's TK

19 april 2018

15u57

Bron: ANP 5 Wetenschap & Planeet De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die zijn naam gaf aan het Aspergersyndroom (een vorm van autisme), heeft "actief" meegewerkt aan het euthanasieprogramma van de nazi's. Dat zegt Herwig Czech van de Geneeskundige Universiteit van Wenen in een nieuwe studie.

Het beeld dat van Asperger tot nu toe was dat hij een hevige tegenstander was van het nationaalsocialisme. "Hij werd de laatste jaren bijna als verzetsstrijder geëerd, maar doorstaat een proef aan de hand van bronnen niet", aldus Czech. Hij raadpleegde onder meer persoonlijke dossiers van de kinderarts en gevallenstudies van zijn patiënten.

Het euthanasieprogramma was bedoeld om de genetische zuiverheid van het Germaanse volk te behouden door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd of gehandicapt waren of die leden aan een vorm van psychiatrische ziekte. Czech onderstreept dat Asperger weliswaar geen grote rol speelde in het programma, maar hij was wel een opportunist. "Hij wist zich aan te passen aan het naziregime, en door publiekelijk zijn loyauteit te tonen, werd hij beloond met perspectieven om carrière te maken."

Niet te redden

Volgens de studie verwees dokter Asperger twee zwaar gehandicapte meisjes, respectievelijk twee en vijf jaar oud, rechtstreeks door naar het beruchte centrum "Am Spiegelgrund" in het psychiatrische ziekenhuis Steinhof in Wenen. De kliniek was onderdeel van het euthanasieprogramma van de nazi's. Zo'n 800 jongens en meisjes stierven er door vergiftiging. De twee meisjes stierven officieel door een longontsteking.

De overlevering wou tot nog toe dat Asperger zich inzette voor de integratie van moeilijke kinderen in de samenleving. Volgens Czech wordt daarbij echter over het hoofd gezien dat de kinderarts daarmee niet zwaar gehandicapte kinderen bedoelde. Die waren in zijn ogen niet te genezen.

Het Aspergersyndroom is een lichte vorm van autisme en kenmerkt zich door een beperking in sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Er is echter - in tegenstelling tot bij het klassieke autisme - geen vertraging in de ontwikkeling van taalvaardigheid. Op specifieke vlakken zijn mensen met Asperger vaak meer dan gemiddeld begaafd.