Dodental ‘Camp Fire’ staat nu op 87, nog 475 vermisten HA

25 november 2018

08u46

Bron: Belga 2 Wetenschap & Planeet Het dodental door de zware bosbranden in Californië is opgelopen tot 87. Dat melden de lokale autoriteiten. Bijna 500 mensen worden nog vermist.

Camp Fire brak uit op 8 november en is de zwaarste natuurbrand in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Volgens de brandweer is 98 procent van de vuurzee inmiddels onder controle. Maar de tol die het inferno tot nog toe eiste, is zwaar: al zeker 87 mensen kwamen om, 475 anderen worden nog vermist.



De bosbranden legden in totaal 62.000 hectare in de as en vernielden meer dan 13.500 huizen. De regenval van de voorbije dagen heeft een groot deel van het vuur geblust, maar bemoeilijkt dan weer de zoektocht naar slachtoffers.