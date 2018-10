Dodental aardbeving Haïti stijgt naar vijftien, meer dan 7.000 huizen verwoest HA

08 oktober 2018

22u23

Het dodental door de aardbeving in Haïti van zaterdag (plaatselijke tijd) is opgelopen naar vijftien. Ruim driehonderd mensen raakten gewond. Dat heeft het hoofd van de burgerbeschermingsdienst van het Caribische land bekendgemaakt.

In het noordwesten van het land zijn meer dan 7.000 huizen beschadigd of verwoest. Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 5,9 lag in zee op ongeveer 20 kilometer ten noordwesten van de kustplaats Port de Paix.

De schok veroorzaakte veel paniek in het noorden van het land en was een van de hevigste sinds 2010, toen Haïti werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter. Bij die beving kwamen meer dan 200.000 mensen om het leven. 2,1 miljoen mensen werden op een of andere manier door de ramp getroffen.



Veel Haïtianen wonen nog steeds in noodopvang. De economische en politieke situatie is gespannen. Extreme armoede en een slecht ontwikkelde infrastructuur maken het land bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen zoals aardbevingen en orkanen.