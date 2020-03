Dodelijke vulkaan Merapi barst uit in Indonesië ADN

03 maart 2020

08u34

Bron: ANP, Belga 8 Wetenschap & Planeet De meest actieve vulkaan in Indonesië, de Merapi, is dinsdag uitgebarsten. De vulkaan op het eiland Java spuwde een aswolk die tot 6 kilometer hoog reikte. Een deel van de omgeving rond de Merapi is bedekt met as.

De autoriteiten hebben het dreigingsniveau nog niet verhoogd, het blijft op het op twee na hoogste niveau vanwege de aanhoudende activiteit. Wel is de luchthaven Adisumarmo in de stad Solo gesloten, wat zorgt voor enkele geannuleerde vluchten. Het centrum voor risicopreventie raadt de mensen aan om minstens 3 kilometer van de vulkaan te blijven en zich te beschermen tegen mogelijke lavastromen, rookwolken, gaswolken, assen en stenen.

"Er was donderend geraas gedurende vijf minuten", zei een man die in de buurt van de vulkaan woont. "Ik kon de aswolken vanuit mijn huis zien".



In 2010, toen de 2.968 meter hoge vulkaan ook al uitbarstte, ging het zwaar mis. Door de eruptie kwamen toen meer dan 350 mensen om het leven. Het was de krachtigste uitbarsting van de vulkaan sinds 1930, toen 1.300 mensen stierven. Bij weer een andere uitbarsting, in 1994, vonden 60 mensen de dood.

Indonesië, dat bestaat uit zo’n 17.000 eilanden, telt in totaal 130 actieve vulkanen. Merapi is de meest actieve vulkaan van Indonesië.

