Dode Zee dreigt volledig te verdampen. Weldra niet meer dan een meertje?

03 januari 2019

12u00

Wetenschap & Planeet De Dode Zee wordt in steeds hoger tempo kleiner en kan in het midden van deze eeuw niet meer zijn dan een meertje. Wetenschappers waarschuwen dat het waterniveau nu met anderhalve meter per jaar daalt.

De zee kampt al jaren met droogte. Pogingen om de milieuramp een halt toe te roepen, mislukten tot nu toe. Door de bevolkingsgroei is in de regio steeds meer behoefte aan water. Bovendien laten fabrieken water verdampen om mineralen te winnen.

De Bijbelse rivier de Jordaan, waarin Jezus zou zijn gedoopt en die uitmondt in de Dode Zee, is intussen ook nog maar een stroompje. Ook het water in het meer van Galilea staat laag.





Een plaatselijke ecoloog noemt de ontwikkelingen tegen de Britse nieuwszender Sky rampzalig. “We moeten de natuur verzorgen anders gaan we ermee ten onder.”

