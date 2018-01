Dit zijn volgens experts de grootste bedreigingen voor de wereld TK

13u48 2 Thinkstock Wetenschap & Planeet Vandaag werd in Londen het Global Risks Report voor 2018 voorgesteld, een rapport waarin risico-experts voorspellen wat de belangrijkste bedreigingen voor onze samenleving zijn. En uit het document blijkt dat bijna 80 procent het risico op een oorlog tussen wereldmachten erg hoog inschat.

Volgende week vindt het World Economic Forum plaats in Zwitserland, een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, journalisten en wetenschappers. Ieder jaar wordt daarbij ook een risicorapport uitgegeven, en dat werd vanmorgen alvast voorgesteld. Het Forum baseert zich daarvoor op een enquête die ze bij 1.000 experts heeft afgenomen, de Global Risks Perception Survey.

In het rapport wordt gewaarschuwd dat de risico's voor onze samenleving alleen maar stijgen. Zo wordt gevreesd voor een achteruitgang van het geopolitieke landschap: "93% van de ondervraagden verwacht dat politieke en economische confrontaties tussen wereldmachten zullen toenemen bijna 80% verwacht een verhoogd risico omtrent oorlog waarin wereldmachten zijn betrokken", klinkt het in een persbericht.

AFP Donald Trump en Kim Jong-un

Milieuvervuiling

Maar ondanks de dreigende oorlogen is opnieuw het milieu - net zoals vorig jaar - de grootste bezorgdheid. "De grote milieurisico’s (extreme weersomstandigheden; verlies aan biodiversiteit en aan economische systemen; grote natuurrampen; man-made milieurampen; en het onvermogen om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering) werden alle vijf hoog gerangschikt, zowel naar waarschijnlijkheid als naar impact. Extreme weersomstandigheden werden genoteerd als het allergrootste risico."

Op de derde plaats staan cyberdreigingen. "Grootschalige cyberaanvallen zijn nu de derde grootste bedreiging op het vlak van waarschijnlijkheid, terwijl toenemende cyber-afhankelijkheid beschouwd wordt als de tweede belangrijkste driver voor het globale risicolandschap over de komende tien jaar."

Economie gaat er op vooruit

Op economisch vlak gaat het daarentegen wat beter: de experts voorspellen een sterke groei. Maar ze vrezen tegelijk dat we hierdoor onze aandacht voor blijvende structurele risico’s in globale economische en financiële systemen zullen laten verslappen. "Een sterke economische groei biedt wereldleiders een unieke kans om zwakke punten aan te pakken in de complexe systemen die onze wereld onderbouwen, zoals samenlevingen, economieën, internationale relaties en het milieu."