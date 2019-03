Dit zijn de 50 meest vervuilde steden ter wereld. In België krijgt Oostrozebeke slechtste rapport KVDS

05 maart 2019

07u38 0 Wetenschap & Planeet De 50 meest vervuilende steden ter wereld liggen op drie na allemaal in dezelfde twee landen. Dat blijkt uit een De 50 meest vervuilende steden ter wereld liggen op drie na allemaal in dezelfde twee landen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace en AirVisual, een bedrijf dat metingen van de luchtkwaliteit uitvoert. Grote boosdoeners zijn India en China.

Vooral India maakt een slechte beurt. Maar liefst 22 van de steden in de top 30 liggen daar, inclusief de meest vervuilde stad ter wereld: Gurugram. Dat is een van de grootste satellietsteden van New Delhi, in het noorden van het land. In Gurugram ligt de gemiddelde luchtkwaliteitsindex bijna drie keer hoger dan wat als gezond beschouwd wordt.

China

China heeft 5 steden in de top 30, maar ook 17 steden tussen de 30ste en de 50ste plaats. Het land maakt wel vooruitgang in vergelijking met vroeger. Volgens het rapport zou de gemiddelde concentratie aan vervuilende stoffen - het rapport focust op deeltjes met een afmeting van PM2,5 of 2,5 micrometer (0,000 002 5 meter) omdat die de grootste impact op onze gezondheid hebben - tussen 2017 en 2018 teruggelopen zijn met 12 procent. De hoofdstad Peking is zelfs uit de top 100 gevallen van meest vervuilde steden, na inspanningen van de overheid om de luchtvervuiling er onder controle te krijgen.

Enkele landen in de buurt van China zien dan weer een slechtere evolutie. Indonesië, Zuid-Korea, Vietnam en Thailand zien hun cijfers flink achteruitgaan. In Bangkok bijvoorbeeld, werden in januari vliegtuigen uitgestuurd die het kunnen doen regenen om de vervuiling in de lucht te doen neerslaan.

Dichter bij ons maken vooral Boznië en Herzegovina, Macedonië en Polen een slechte beurt. Samen maken zij de volledige top 10 uit van meest vervuilde steden in Europa. Op 6 Italiaanse steden na – onder meer Venetië – bestaat de top 50 overigens exclusief uit Oost-Europese steden.

Oostrozebeke

De eerste Belgische gemeente in de lijst is Oostrozebeke. Wereldwijd staat die op de 822ste plaats, in de Europese lijst op de 158ste plaats. In totaal waren er 46 Belgische gemeenten bij het onderzoek betrokken.

Als alle landen in hun geheel worden bekeken, staat België op de 52ste plaats. Daarmee zijn we bij de slechtste leerlingen van de klas in West-Europa en doen we net iets minder goed dan onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Overlijdens

Volgens het rapport zal luchtverontreiniging volgend jaar wereldwijd 7 miljoen voortijdige overlijdens veroorzaken en een enorme impact hebben op de economie. Wereldwijd zou de kost oplopen tot 225 miljard dollar (199 miljoen euro, red.) aan verloren arbeid en biljoenen in medische kosten, zo staat er in het rapport te lezen.

Voor het rapport werden de gegevens van meer dan 6.000 steden en gemeente ter wereld opgemeten en vergeleken. Opmerkelijk: er zijn vooral data uit Europa, Azië en Noord-Amerika voor handen. Onder meer in Afrika, Zuid-Amerika en Rusland zijn er amper meetgegevens over de luchtverontreiniging beschikbaar.

