Dit mysterieuze en dodelijke virus kan wereldwijd bedreiging worden. Wetenschappers hopen diep in Afrikaanse grotten antwoorden te vinden om het te stoppen

17 december 2018

13u48

Het is een van de meest gevreesde ziekteverwekkers ter wereld, even dodelijk en mysterieus als ebola: het marburgvirus. Veel weet de wetenschap er niet over, alleen dat de bron te vinden is bij vleermuizen die diep in de uitgestrekte grottencomplexen van het Afrikaanse land Oeganda leven. Amerikaanse onderzoekers zijn er nu heen getrokken in de hoop meer te weten te komen over de dieren en het virus. En te voorkomen dat het zich zou verspreiden.

De cijfers zijn niet bemoedigend voor mensen die het marburgvirus oplopen. Het doodt tot meer dan 90 procent van zijn slachtoffers en het werkt erg snel. Hevige bloedingen uit alle lichaamsopeningen eisen vaak in minder dan een week tijd een leven. Een vaccin of een geneesmiddel is er niet.

Aap

Het virus op zich is niet nieuw. Het werd al ontdekt in 1967, nadat een scheepslading besmette groene meerkatten – een soort aap – uit Oeganda aankwam in laboratoria in het Duitse Frankfurt en Marburg en in Belgrado, in het toenmalige Joegoslavië. Binnen de week waren 7 werknemers dood.





Sindsdien dook de ziekte verscheidene keren op en eiste ze honderden levens, voornamelijk in de buurt van grotten en mijnen vol vleermuizen in Oeganda. Afgelopen herfst nog, toen een gezin van vier besmet raakte aan de grens met Kenia. Maar één familielid overleefde het.





Hoe groot het gevaar is dat de ziekte zich verspreidt, werd een tiental jaar geleden duidelijk. Toen raakten twee toeristen besmet, die elk apart de vleermuisgrotten bezochten in het Queen Elizabeth National Park in Oeganda. Maar één van hen kon het navertellen. (lees hieronder verder)

De Amerikaanse Michelle Barnes bezocht de grotten op Kerstdag 2007, samen met haar echtgenoot en nog zeven andere toeristen. Barnes – die een short en sandalen droeg - was 15 tot 20 minuten binnen en kan zich niet herinneren dat ze iets aanraakte. Ze herinnert zich wel de stank. Net als de pythons die ze over de grond zag glibberen en de vleermuizen die boven haar hoofd piepten.

Een week later, op de terugweg naar huis in Colorado, begon ze zich slecht te voelen. Ze had hoofdpijn en uitslag en voelde zich misselijk. Eenmaal thuis ging ze nog verder achteruit. Haar lever, nieren, longen, galblaas en pancreas lieten het afweten en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar herstelde ze langzaam. Elf dagen later mocht ze weer naar huis. Nog maanden had ze echter last van buikpijn, uitputting en een ‘mentale mist’. Niemand wist wat ze met haar aan de hand was. Tot ze las over wat een andere vrouw was overkomen na een bezoek aan Oeganda.

Hoge koorts

De Nederlandse Astrid Joosten had zes maanden na Barnes een bezoek gebracht aan de grotten met vleermuizen. Zij was 10 minuten binnen geweest, samen met haar man, en kreeg bij haar thuiskomst hoge koorts. Ze begon overal te bloeden en werd in een kunstmatige coma gebracht. Drie dagen later stierf ze. Dokters slaagden er bij haar wél in te achterhalen wat haar dood veroorzaakt had. Het tragische verhaal bracht Michelle Barnes op een idee en ze liet zich ook testen voor marburg. De resultaten waren positief. Ze was de allereerste patiënte in de VS. (lees hieronder verder)

Hoewel besmetting ook van mens op mens gebeurt, door contact met besmette lichaamsvloeistoffen zoals bloed en uitwerpselen, verspreidde het virus zich niet in beide gevallen.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – de overheidsinstelling die zich bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten – zijn echter bezorgd over een potentiële uitbraak in de toekomst en hebben nu een team naar Oeganda gestuurd om onderzoek te doen naar het virus. Ze vroegen daarvoor zelfs fondsen aan bij het Pentagon.

Bewegingen

De wetenschappers bedachten een techniek met gps-zendertjes die ze op 20 vleermuizen aanbrachten en die de bewegingen van de dieren in kaart moeten brengen. Want algemeen wordt dan wel aangenomen dat het virus in hen huist, verder weten we niets over de vleermuizen. Ook niet waar ze ’s nachts bijvoorbeeld heengaan. En net dat zou iets kunnen zeggen over hoe het virus zich verspreidt en een uitbraak ontstaat. En hoe die tegen kan worden gegaan. (lees hieronder verder)

Omdat er een nauw verband is tussen marburg en ebola hopen de wetenschappers dat vooruitgang in de strijd tegen een van de twee virussen ook het onderzoek naar het andere vooruit kan helpen.

Er is in elk geval al hoopvol nieuws uit de VS. Daar wordt met dank aan het immuunsysteem van overlever Michelle Barnes nu gewerkt aan een vaccin tegen marburg.

Waarschuwingsborden

De grot waar ze de ziekte opliep, is intussen gesloten. Overal staan waarschuwingsborden die de aandacht vestigen op het gevaar van besmetting. Bezoekers kunnen de vleermuizen alleen nog zien vanuit een glazen observatorium. In afwachting van een doorbraak in het onderzoek, leek dat de enige manier om te verhinderen dat het virus zich verspreidde.