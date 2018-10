Dit kereltje ook al gespot thuis? Opvallend veel wantsen deze herfst En ze kunnen stevig stinken Gunter Van Stappen ADN

16 oktober 2018

17u24

Bron: VTM Nieuws, Natuurpunt 0 Wetenschap & Planeet De wants, het zespotige gevleugelde insect, is aan een opmars bezig in ons land. Bij Natuurpunt krijgen ze dagelijks vragen van mensen die ongewone hoeveelheden van het insect in hun tuin, maar ook binnen in huis vinden.

Het gaat gelukkig meestal om schild- of bladpootwantsen en dus niet om de bedwantsen die voor jeukerige beten zorgen.

“Eén van de meest gemelde wantsen is de grauwe schildwants”, meldt Natuurpunt. “Deze soort is al lang in opmars, maar sinds vorig jaar lijkt ze bezig aan haar grote doorbraak. Inmiddels komt ze in heel Vlaanderen voor. Omdat de grauwe schildwants van warmte houdt, zoekt ze beschutte plekjes op; kieren en spleten in buitenmuren, maar soms wagen ze zich ook binnenshuis. Vind je binnen een schildwants, zet deze dan gewoon buiten. Zowel voor mensen als voor de natuur is het een onschadelijk beestje.”

“De bladpootrandwants kende de voorbije tien jaar een spectaculaire toename in ons land. De soort is gebonden aan naaldbomen en kan bij dennen een verminderde zaadproductie veroorzaken. Echt schadelijk lijkt ze voorlopig echter niet. Deze wants overwintert graag binnenshuis en kan daar overlast veroorzaken. De geur van wantsen is niet aangenaam en met hun 20mm zijn het joekels met een lage aaibaarheidsfactor. Vooral als ze in een hoog aantal binnen komen overwinteren, is dat niet aangenaam.”