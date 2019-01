Dit jaar nog eerste testvlucht supersonisch vliegtuig, ook weduwe van Steve Jobs investeert in ‘nieuwe Concorde’ LH

09 januari 2019

17u53

Bron: The Independent 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse start-up Boom Supersonic zal dit jaar nog een prototype van een nieuw supersonisch vliegtuig testen. Boom Supersonic liet ook weten dat het in totaal 141 miljoen dollar (of zo’n 122 miljoen euro) ophaalde bij investeerders. Een van de financierders is Emerson Collective, de organisatie van Laurene Powell Jobs, weduwe van Apple-oprichter Steve Jobs.

“Met deze nieuwe financiering kunnen we verder werken aan Overture, ‘s werelds eerst economisch levensvatbare supersonische vliegtuig”, maakt Blake Scholl, oprichter van Boom Supersonic, zich sterk. De start-up heeft nu in totaal 141 miljoen dollar verzameld, zo maakte Boom Supersonic ook nog bekend.

Verschillende investeringsfondsen, maar ook technologiegroepen zoals Google, Airbnb en Dropbox steunen het bedrijf dat gevestigd is in het Amerikaanse Denver. Nog een andere opvallende financierder is het Emerson Collective van Laurene Powell Jobs, weduwe van de in 2011 overleden Apple-oprichter Steve Jobs.

Boom Supersonic kondigt nu aan dat het klaar is voor de volgende fase. Een kleiner prototype, bekend als XB-1 ofwel de ‘Baby Boom’, zal in de loop van dit jaar getest worden. Zodra de Boom Overture, het beoogde supersonische vliegtuig, commercieel kan worden ingezet, zullen vliegroutes zoals Londen - Mumbai, Manchester - Dallas en Edinburgh - Vancouver amper vier uur duren, is de start-up overtuigd.

Het toestel zou dan aan Mach 2,2 moeten vliegen, of meer dan twee keer de snelheid van het geluid, en 55 passagiers vervoeren. De Concorde haalde Mach 2. Dat Frans-Britse toestel vliegt niet meer sinds 2003. Virgin Atlantic, de luchtvaartmaatschappij van zakenman en miljardair Richard Branson, had al aangekondigd de eerste tien Booms te zullen kopen.