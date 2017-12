Dit is 'm dan: de nieuwe raket van Elon Musk (die zijn rode Tesla de ruimte instuurt) FT

13u05 0 SpaceX Wetenschap & Planeet Dit is 'm dan: de nieuwe, krachtige raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk . De Falcon Heavy wil de komende twee jaar ruimtetoeristen in een baan om de Aarde laten vliegen. Bij de eerste lancering binnen enkele weken in Cape Canaveral (Florida) stuurt Musk zelfs zijn eigen rode Tesla Roadster mee.

SpaceX en Elon Musk zitten al jaren op hete kolen, maar in januari is het - eindelijk - zover: de eerste lancering van de Falcon Heavy. Het ruimtetuig had eigenlijk al zijn eerste testvluchten in 2013 en 2014 moeten doen, maar die werden altijd uitgesteld. Ook in november van dit jaar, de nieuwe lanceerdatum, bleef het krachtige broertje van de Falcon 9 aan de grond. Vertraagd dus, omdat SpaceX zich een beetje verslikt had in de ontwikkeling van de nieuwste raket. Dat zei Musk tijdens een persconferentie van het ISS in juli.

"De lancering van dergelijk groot en krachtig ruimtetuig is veel, veel, veel moeilijker dan we hadden verwacht. Liefst 27 motoren moeten tegelijkertijd worden afgevuurd. En daar kan dus veel misgaan." In één adem temperde Musk de eerdere euforische berichten die hij de wereld had ingestuurd: "Er bestaat een grote kans dat de raket niet in een baan om de Aarde terechtkomt. Ik hoop gewoon dat ze ver genoeg verwijderd is van het lanceerplatform. Zodat er, wanneer er iets foutloopt, zeker geen schade is aan de romp. Dat zou ik al als een overwinning beschouwen."

De Falcon Heavy is, zoals gezegd, een grotere variant van de Falcon 9. En de naam maakt het al duidelijk: de nieuwste uitvinding kan meer gewicht de ruimte insturen omdat het twee extra stuwmotoren heeft. Volgens SpaceX kan de raket 63.800 kilo in een baan rond de Aarde tillen. Op een reis naar Mars zou dat 16.800 kilo zijn. Daarmee is het de krachtigste raket sinds de maanraket Saturn V, die sinds 1973 niet meer heeft gevlogen. En heeft hij meer dan tweemaal de vrachtcapaciteit van de krachtigste raket op de huidige markt (voor de specialisten: de Delta IV Heavy, goed voor 28,8 ton).

Om de lancering extra feestelijk te maken liet Musk op 2 december via Twitter nog weten zijn eigen rode Tesla Roadster uit 2009 mee te sturen. Eitje eigenlijk, want de raket zou er goed veertig kunnen dragen. Musks uiteindelijke doel is om de auto in een baan rond Mars te schieten, waar de Roadster dan “zeker een miljard jaar” zal kunnen rondzweven. Ondertussen moet ‘Space Oddity’ van David Bowie uit de speakers klinken. Of het een loutere grap betreft, is niet zeker. Want betrouwbare bronnen hebben aan verschillende techsites het nieuws bevestigd.

Het is overigens niet de eerste keer SpaceX een vreemd voorwerp de ruimte instuurt. Bij de eerste onbemande vlucht van vrachtcapsule Dragon ging... een Franse kaas mee.

Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X Elon Musk(@ elonmusk) link