Dit is exact hoeveel water je in een flesje moet doen om de 'water bottle flip' te doen lukken

Bron: American Journal of Physics, Universiteit Twente Wetenschap & Planeet 'Water bottle flipping', een waterflesje roterend omhoog gooien zodat het perfect verticaal landt, was in 2016 en 2017 een hype. Ook vandaag duiken op sociale media nog nieuwe filmpjes op waarin mensen hun geslaagde worp tonen. Maar... hoeveel water moet je nu exact in een flesje doen voor de perfecte 'water bottle flip'? Studenten van de Universiteit Twente ontrafelden de fysica achter de ultieme worp.

Vijf eerstejaars natuurkundestudenten legden met een hoge resolutievideocamera verschillende worpen vast, onder meer met een vol flesje, met een flesje gevuld met twee tennisballen en met een flesje gedeeltelijk gevuld met water. Daarna verdiepten de studenten zich in de fysica achter de verschillende worpen, zo staat in het wetenschappelijke tijdschrift ‘American Journal of Physics’ te lezen.

Een vol waterflesje na een draai perfect op de bodem laten landen, is onmogelijk. Wie een flesje gedeeltelijk vult met water, maakt het zichzelf makkelijker. Het water spreidt zich tijdens de worp immers uit binnen de fles, waardoor de draaisnelheid daalt. De draaisnelheid ligt het laagste als het flesje zich in een verticale positie bevindt, dus met de bodem naar boven of beneden. Op die manier is de kans het grootst dat het flesje al staand op de bodem landt.

Vervolgens onderzochten de studenten hoeveel water er in een flesje moet voor een succesvol resultaat. Uit de formule blijkt dat de optimale vulling alleen afhangt van de verhouding tussen de massa van een leeg flesje en de massa van een volledig gevuld flesje. Volgens de onderzoekers ligt een optimaal vulpercentage tussen de 20 en 41 procent. Voor een flesje Spa van een halve liter ligt de optimale vulling bijvoorbeeld op 30 procent, dat betekent dat je 150 milliliter water moet toevoegen.

De studenten ontwikkelden een filmpje waarin ze alles stap voor stap uitleggen:

