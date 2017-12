Dit is Dracula, de teek die zich 99 miljoen jaar geleden voedde met dinosaurusbloed JC

20u12

Bron: BBC, The Guardian Nature Communications Wetenschap & Planeet Dinosauriërs hadden in hun tijd niet alleen af te rekenen met vulkaanuitbarstingen en gigantische roofdieren. Ze werden ook geteisterd door teken, zo blijkt uit een nieuw onderzoek in Nature Communications

Onderzoekers van Oxford University en Spaanse experts hebben de restanten van teken gevonden in Myanmar. Eén parasiet zat vastgehaakt aan een dinosaurusveer, twee andere bevonden zich in dinosaurusresten, en een vierde teek zat vol bloed.

Net als in de film Jurassic Park waren de teken zo goed als intact gebleven in 99 miljoen jaar oude barnsteen. Dat is een gefossiliseerde vorm van boomhars, waarin vaak fossielen gevonden worden. De plakkerige stof bevat vaak restanten van huid, pels, veren of zelfs hele organismen, zoals teken.

Vol bloed

Een van de teken die nu gevonden werden, is een nieuwe maar intussen uitgestorven soort. Het Brits-Spaanse team doopte de teek Deinocroton draculi, of 'Dracula's verschrikkelijke teek', omdat de parasiet vol bloed zat.

De onderzoekers sluiten de hoop om DNA-resten te vinden uit, omdat de molecules te fragiel zijn om miljoenen jaren te overleven. Maar de ontdekking is zo ook al het duidelijkste bewijs tot nu toe dat teken zich voedden met het bloed van gevederde dinosauriërs.

Niet van een vogel

"Teken zijn beruchte bloedzuigende, parasitaire organismen", zegt Enrique Peñalver van het Instituto Geológico y Minero de España, hoofdauteur van de studie. "Ze hebben een grote impact op de gezondheid van mensen, vee, huisdieren en wilde dieren. Tot nu toe was er geen bewijs van hun rol in de geschiedenis."

Uit fossielen is gebleken dat veel tweevoetige dinosauriërs of theropoda bedekt waren met veren. Die groep bestaat uit vogelachtige dinosauriërs, de voorlopers van onze huidige vogels, maar ook dieren die niet konden vliegen. "We kunnen dus niet weten aan welke dinosaurus de teken zich voedden", zeggen de onderzoekers. "Maar de leeftijd van de barnsteen bevestigt wel dat de veer zeker niet van een moderne vogel was."