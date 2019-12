Dit goedje helpt beter tegen gladheid dan strooizout Erik Kouwenhoven

16 december 2019

06u20

Bron: AD.nl 40 Wetenschap & Planeet Het is beter voor het milieu, minder schadelijk voor de wegen en doet sneeuw en ijs ook nog eens sneller smelten. Kijk dus niet vreemd op als je straat binnenkort gestrooid wordt met druivenschillen.

Volgens de Washington State University (WSU) zijn druiven hét ideale strooigoed als het sneeuwt of vriest. Het zijn niet per se de druiven, maar vooral hun schillen die deel uitmaken van een extract dat beter presteert dan pekel.

Volgens Traffic Technology Today bevatten de meeste strooimiddelen chemicaliën en chloriden, die corrosief zijn voor metalen, asfalt en beton - materialen die veelvuldig worden gebruikt in tunnels, bruggen en wegen. Dat betekent dat het stoffen zijn die andere stoffen waarmee ze in contact komen, kunnen vernietigen of onherstelbaar kunnen beschadigen.



Ook vormen ze een risico voor in het water levende dieren en planten wanneer ze het bodemwater bereiken.

Door testen en onderzoek kwam het team van WSU erachter dat een substantie op basis van druivenextracten en ander landbouwafval door chemische degradatie en natuurlijke gisting, het ijs sneller doet smelten, en bovendien aanzienlijk minder schade aan beton en asfalt veroorzaakt. Ook levert het minder risico's op voor nabijgelegen grond- en oppervlaktewater.