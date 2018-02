Dit Engelse dorpje lijkt algemene remedie tegen ziek zijn gevonden te hebben en het zat niet in medische hoek KVDS

21 februari 2018

16u21

Bron: Resurgence & Ecologist, The Guardian 8 Wetenschap & Planeet Het zou een van de grote doorbraken kunnen zijn in de geneeskunde als de data bevestigd worden en de eerste resultaten zijn alvast hoopgevend. In het Engelse dorpje Frome in Somerset startte drie jaar geleden een experiment waardoor het aantal zieken er fors omlaag leek te gaan. En de remedie was niet te vinden in medische hoek. Die zat ergens helemaal anders.

De resultaten van de studie werden deze week gepubliceerd in het magazine Resurgence & Ecologist. Er werd ook een verslag ingediend voor publicatie in een medisch tijdschrift - wat het een officiële wetenschappelijke status moet geven - maar dat moet eerst nog doorgelicht worden door andere specialisten. Voorzichtigheid is dus nog even geboden. Maar het ziet er wel veelbelovend uit.

Experiment

Het experiment werd gelanceerd door huisarts Helen Kingston in 2013. Ze had immers regelmatig te maken met patiënten die het gevoel hadden dat ze behandeld werden als cluster van symptomen in plaats van als menselijke wezens die toevallig een medisch probleem hadden. Haar personeel was op zijn beurt gestresseerd en depressief omdat het weinig effect zag van zijn werk.

Daarop zette ze samen met de NHS – het openbare gezondheidsstelsel van het Verenigd Koninkrijk – en het gemeentebestuur het Compassionate Frome-project op, een netwerk van diensten en gemeenschapsgroepen. Die hielpen mensen om hun zorg te plannen en ervoor te zorgen dat patiënten de zorg vonden die ze nodig hadden. Maar daar bleef het niet bij.

Soms werden mensen ook geholpen met het afhandelen van hun schulden of het zoeken naar een geschikte woning. En werd hen de weg gewezen naar koren, eetclubs of sportgroepen, maar ook naar hobbyverenigingen en leesclubs. Het doel was om de cyclus van ellende te doorbreken waar deze mensen in terecht waren gekomen. Want ziekte vermindert het vermogen van mensen om sociaal contact te maken, wat op zijn beurt leidt tot isolatie, eenzaamheid… en nog meer ziekte.

Cijfers

De cijfers lijken aan te tonen dat het effect had. Terwijl in heel Somerset spoedopnames de jongste drie jaar met maar liefst 29 procent omhooggingen, daalde dat aantal in Frome met 17 procent. Het lijkt erop te wijzen dat als geïsoleerde mensen met gezondheidsproblemen hulp krijgen van gemeenschapsgroepen en vrijwilligers, het aantal spoedopnames fors daalt.

Helemaal hoeven de cijfers ons niet te verbazen. Een onderzoek dat in 2010 gepubliceerd werd in PLOS Medicine en 148 studies bestudeerde waarbij in totaal 300.000 mensen betrokken waren, ontdekte dat mensen met sterke sociale banden 50 procent minder risico liepen om te sterven binnen de periode van 7,5 jaar waarover het onderzoek zich uitstrekte dan mensen met zwakkere sociale connecties. Dat was ongeveer hetzelfde effect als stoppen met roken.

Iets wat later ook werd bevestigd in andere studies. Hiv-patiënten met een sterk sociaal vangnet hebben bijvoorbeeld lagere levels van het virus dan mensen met een zwak sociaal vangnet. En vrouwen hebben een grotere kans om dikke darmkanker te overleven als ze een sterk sociaal netwerk hebben.