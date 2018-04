Dinosauriërs waren al aan het uitsterven toen de meteoriet insloeg, en wel door een gebrek aan smaak TK

05 april 2018

13u25

Bron: Phys.org 0 Wetenschap & Planeet Zo'n 65 miljoen jaar geleden stonden de dinosaurussen aan de top van de voedselketen, tot een meteorietinslag abrupt een einde maakte aan hun heerschappij op aarde. Dat is toch de gangbare theorie, maar evolutionair expert Gordon Gallup haalt die denkwijze nu onderuit. Volgens hem waren de dino's al lang op weg naar de uitgang, en wel wegens een gebrek aan smaak.

Prof. Gallup en zijn voormalige student Michael Frederick menen dat de dinosauriërs al in de problemen zaten en aan het uitsterven waren voor een meteoriet ze helemaal van de kaart veegde. Ze leggen dat uit in een nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Ideas in Ecology and Evolution. Volgens hen lag een fysiologisch probleem aan de basis van de uitsterving: ze hadden een slecht ontwikkeld smaakvermogen.

Het gaat hier meer bepaald om 'aangeleerde smaakafkeer', een evolutionair verdedigingsmechanisme dat je vandaag de dag bij de meeste diersoorten ziet. Dat wil zeggen dat dieren kunnen leren welke voeding voor problemen zorgt, zoals buikpijn, en die in de toekomst gaan vermijden. "Dat is waarom we er nooit in geslaagd zijn om ratten volledig uit te roeien, omdat ze geleerd hebben om om te gaan met toxische voeding. Komen ze iets tegen dat ze nog nooit geproefd hebben, dan proberen ze slechts een klein stukje. Bevalt het hen niet, dan zullen ze het voortaan vermijden, omdat ze de geur en smaak linken aan de negatieve gevolgen."

Giftige planten

Dino's hebben dat mechanisme echter nooit ontwikkeld. Aan het einde van hun tijdperk - de overgang van het Krijt naar het Tertiair - ontstonden de eerste bloeiende planten. Die angiospermae waren vaak giftig, maar de dieren bleven ze toch eten, omdat ze de problemen die ze ondervonden niet konden linken aan de planten in kwestie. Heel wat dinosaurussen bezweken aan de gevolgen van de toxiciteit, en hun aantallen begonnen achteruit te gaan.

Gallup kwam tot die conclusie na onderzoek bij krokodillen, die rechtstreeks afstammen van de dino's. Ook zij bleken geen onderscheid te kunnen maken tussen gezond en giftig voedsel. "Hoewel de meteoriet zeker zijn rol heeft gespeeld, stond de soort daarvoor al zwaar onder druk. Hun brein was niet genoeg ontwikkeld om te beseffen wat ze wel en niet mochten eten. De huidige theorie impliceert dat de dinosauriërs plotseling verdwenen zijn, maar de bewijzen zeggen iets anders: ze waren al lang voor de meteorietinslag aan het uitsterven.