Dino's echte pechvogels: uitgestorven omdat meteoriet net dáár op aarde neerstortte Joeri Vlemings

Bron: The Guardian 0 Detlev van Ravenswaay Artistieke weergaven van de Chicxulubkrater. Wetenschap & Planeet Wat was de kans op uitsterven voor de dinosaurussen zo'n 66 miljoen jaar geleden? Japanse onderzoekers berekenden dat amper dertien procent van de aardoppervlakte voldoende rijk is aan koolwaterstof voor zo'n massavernietiging. De meteoriet die het einde van de dino's inluidde, stortte net op zo'n voor hen rampzalige plek neer. Brute pech dus.

De prehistorische beesten zouden 65-66 miljoen jaar geleden mogelijk niet uitgestorven zijn, was de meteoriet van, naar schatting, negen km diameter ingeslagen op zowat eender welke andere plaats op onze planeet. Op 87 procent van de aardoppervlakte zou de inslag misschien niet de massale uitroeiing van dino's tot gevolg hebben gehad, volgens Kunio Kaiho en Naga Oshima van de Tohoku Universiteit in Japan.

Het kolossale stenen gevaarte stortte te pletter op het Mexicaanse schiereiland Yucatán, dat dus - helaas voor de dino's - tot de dertien andere procent van de aarde behoorde. Een enorme klap moet het geweest zijn: de inslagkrater bij Chicxulub was maar liefst 180 km breed en 20 km diep. De concentratie van koolwaterstoffen in de rotsen was er zo hoog dat de in de lucht vrijgekomen roet- en sulfaatdeeltjes wereldwijd afkoeling en droogte veroorzaakten. Er kwamen tsunami's en aardbevingen van, over heel de planeet. De zon werd verduisterd door het stof, de temperatuur op aarde zakte met tien graden Celsius. Niet alleen de dino's - die volgens sommige paleontologen al langer in verval waren - kenden zo een abrupt einde: 75 procent van alle zee- en landdieren stierf uit.

AFP Artistieke impressie van de Sinosauropteryx, een kleine, gevederde dinosaurus.

De onderzoekers zochten uit hoeveel roet en sulfaat een virtuele meteorietinslag de stratosfeer zou inblazen naargelang de hoeveelheid koolwaterstof en sulfaat in de grond. Dan berekenden ze vanaf wanneer de afkoeling van onze planeet zo groot zou zijn dat ze een massavernietiging kan veroorzaken. Volgens Kaiho en Oshima bereikt een meteorietinslag dat punt als er tussen de 230 miljoen en 2.300 miljoen ton roet in de bovenste atmosfeer geblazen wordt. En dat scenario blijkt slechts mogelijk voor dertien procent van de aardoppervlakte.

Uit een internationaal onderzoek in 2014 bleek dat de dinosaurussen mogelijk hadden kunnen overleven. Namelijk als de gigantische steen op een "geschikter tijdstip" was ingeslagen, wanneer de dinosoorten gevarieerder en dus meer bestand zouden geweest zijn.

EPA Een dinomodel in het Sudwala Caves Dinosaur park bij Machadodorp in Zuid-Afrika.

En nu argumenteren wetenschappers bovendien dat niet alleen het tijdstip van cruciaal belang kan geweest zijn, maar ook de plaats van de inslag. Volgens paleontoloog Kaiho zou er "geen afkoeling, of een lichtere afkoeling, geweest zijn" als de meteoriet was neergestort op rotsen met minder organisch materiaal. Hij vat het lot van de dino's daarom zo samen: "Ze hadden pech". Voor de mens betekende het dan weer wel dat zoogdieren door de ondergang van de dinosaurussen betere ontwikkelingskansen kregen.