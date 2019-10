Dikke, ongezonde rookwolk bedekt Sydney na zware bosbranden ADN

31 oktober 2019

13u05

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Sydney wordt momenteel omhuld door een dikke rookwolk, door de hevige bosbranden die op het platteland ten noorden van de Australische metropool woeden. De lokale gezondheidsautoriteiten waarschuwen de bevolking voor schadelijke gevolgen zoals oogirritaties en hoestbuien. De bosbranden hebben intussen al 2.000 hectare verbrand.

Door hevige wind werd de rook van de bosbranden over grote delen van de deelstaat heen geblazen. De rook zou volgens de brandweer nog even blijven hangen, tegen het weekend moet die opgeklaard zijn.

Volgens de lokale autoriteiten komt de luchtkwaliteit in Sydney nu overeen met die van steden als Bangkok, Jakarta of Hongkong. "Als je de rook echt wil vermijden, kan je het best thuisblijven en de ramen en deuren gesloten houden", zei Richard Broome, minister van Volksgezondheid van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Bewoners met ademhalingsproblemen wordt geadviseerd om zeker buiten geen lichamelijke activiteiten te beoefenen.

De branden zijn nog niet onder controle, maar de brandweer zegt de tientallen vuurhaarden wel met alle macht te proberen beheersen. Er zouden ondertussen al 45 huizen zijn verwoest, maar voorlopig zou niemand gewond zijn geraakt. Bij bosbranden in de omgeving van Port Macquarie wordt wel gevreesd voor de levens van honderden koala’s.

