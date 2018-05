Zwerm bijen nestelt zich op BMW in Deurne Nina Bernaerts

29 mei 2018

10u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren Een opvallend beeld deze ochtend in de Eyendijkstraat in Deurne. Daar werd een wagen aangetroffen met een zwerm bijen.

Blijkbaar had een koningin zich daar genesteld. Een imker slaagde er in om de koningin in een doos te stoppen waardoor ook de rest van de kolonie gemakkelijk volgde. Er was geen gevaar voor omstaanders.

Vorige week nog nestelde een zwerm bijen zich op een verkeerslicht in het centrum van Brussel, wat uiteraard veel kijklustigen lokte.