Zwerm bijen heeft het wel héél gezellig in dit Nederlandse huis: de honing sijpelt nu zelfs door het plafond Imker uit België komt helpen Esme Soesman

21 juni 2020

18u26

Bron: AD.nl 6 Dieren Ingrid en Tommy Katilas-Linssen uit het Nederlandse Zonnemaire zijn niet zo flauw. Dus een bijennest in huis; daar lagen ze niet wakker van. Tot de honing dwars door het plafond heen sijpelde.

Bijen zomaar verdelgen is niet per se dé oplossing. Een imker uit België komt volgende week zaterdag de raten uit de schoorsteen snijden bij de familie Katilas. De buren zijn gewaarschuwd. De klus wordt binnenshuis geklaard, maar het wroeten in zo’n nest blijft altijd spannend. Wordt de koningin in één van de meegebrachte kasten geplaatst, volgt de rest van het volk vanzelf. Gaat ze om wat voor reden dan ook dood, dan gaan de poppen aan het dansen. Want bijen kunnen als ze in paniek raken flink nijdig zijn.

Niet dat Ingrid en Tommy zelf ook maar één keer zijn gestoken. Dat nest zit er al jaren, maar bijen en bewoners hadden nauwelijks last van elkaar. Tot de honing de schoorsteen, waarin twee pijpen zitten, uit begon te druipen. Met platen van plexiglas maakten ze de ongebruikte schoorsteen van onderuit dicht. Ondertussen zoekend naar een oplossing. De bijen hebben het in huize Katilas zó naar hun zin, dat het volk razendsnel groeit.

Tips genoeg om ze dood te maken. Maar dan ben je nog niet van het probleem af Ingrid Katilas-Linssen

Belang van bijen

Overal en nergens klopten Ingrid en Tommy aan om raad. Want het liefst willen ze de bijen niet verdelgen. “Tips genoeg om ze dood te maken”, weet Ingrid inmiddels. Van doeken gedrenkt in de petroleum tot vergassen. Maar daarmee is het probleem niet verholpen. Want laat je die troep zitten, dan heb je zo weer nieuwe volken terug of komen er andere insecten of ongedierte op de restanten af.

En dan heb je het nog niet eens over het belang van bijen voor de wereld. Tommy: “Bij ons is de eerste gedachte: spuit maar dood. Maar het schijnt dat als je geen bijen meer hebt, het met ons over een jaar of tien ook is gedaan.”

Met ongeveer iederéén overlegd

Schoorsteenvegers, de universiteit van Wageningen, verdelgingsbedrijven en Imkersvereniging Schouwen-Duiveland: er is werkelijk met ongeveer iederéén overlegd. Geprobeerd is ook het volk weg te lokken met kasten met een speciaal lokmiddel. Het liep allemaal op niets uit. Dan maar verdelgen - maar dan wel in de winter - was het laatste plan. Als er weinig bijen zijn en de honing zo’n beetje op is.

Tot ze via via in contact kwamen met een man van een bouwbedrijf uit België die vaker met dit bijltje heeft gehakt. Hij wil juist nú aan de slag, om de bijen veilig in kasten over te zetten. “Hij wil ze in leven laten. Die man snijdt de raten af en zet die in kasten en zorgt dat daarna ook weer alles in orde wordt gemaakt.”

‘Het houdt een keer op’

Voorzitter Helle van der Roest van Imkersvereniging Schouwen-Duiveland is onder de indruk van de moeite die het stel uit Zonnemaire voor de bijtjes doen. “Ongelooflijk prettig dat ze er zo in staan, maar het houdt natuurlijk wel een keer op.” De klus die in Zonnemaire geklaard wordt, heeft Van der Roest nog nooit meegemaakt. “Het is nieuw voor ons en ik hoop dat het lukt. Daar kunnen wij van leren, want er zijn natuurlijk meer mensen met zo’n issue.”

Ingrid en Tommy hebben even goede hoop. En als het niet lukt? “Daar gaan we niet van uit, maar dan slapen we zaterdag ergens anders.”