Zwerfafval doodde al 43 runderen TTR

11 september 2018

07u34

Bron: Belga 0 Dieren In drie maanden tijd zijn in Vlaanderen al 43 runderen bezweken omdat ze zwerfvuil binnenkregen. Dat melden de kranten van Mediahuis vandaag. Soms krijgen koeien al grazend zwerfvuil binnen, maar de grote boosdoeners zijn weggegooide blikjes en flesjes in de graskanten. Wanneer die gemaaid worden, wordt het zwerfvuil mee verhakseld. Zo komen vermalen glas en ­ijzer in veevoeder en dus in de magen van koeien terecht.

Behalve dierenleed veroorzaakt dit ook veel economische schade bij rundveehouders. Niet alleen omdat de dieren vaak sterven, maar evengoed omdat het kan leiden tot verminderde melkproductie. Daarom richtte de Vlaamse overheid eind maart, samen met de afvalstoffenmaatschappij OVAM, een meldpunt op om een beter zicht te krijgen op de problematiek. De eerste drie maanden ontving het meldpunt 59 meldingen: in 43 gevallen is het dier bezweken, 16 keer was het mogelijk om het te redden.

"We mogen ervan uitgaan dat het werkelijke aantal dode dieren hoger ligt", zegt Bart Merckaert van het Departement Landbouw en Visserij, "omdat de melding gebeurt op vrijwillige basis en er geen vergoeding tegenover staat".

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux ziet in het probleem van die zogenaamde scherp-ins (de letsels die de afvalstukjes veroorzaken in de magen van de runderen) een bijkomend argument voor de uitbreiding van het statiegeld naar blikjes.