Zweedse zoo doodt negen gezonde leeuwenwelpjes omdat ze te duur zijn

avh

12u59

Bron: Daily Mail; IBT 0 Boras Zoo Twee welpjes die werden gedood. Dieren Boras Jurpark, een dierentuin in het westen van Zweden, heeft in de laatste zes jaar liefst negen leeuwenwelpen gedood. “Ze waren er te veel aan”, zegt de directeur van de zoo.

Boras Djurpark is de thuis van ongeveer 500 dieren. 80 verschillende diersoorten leven er op een oppervlakte van bijna 40 hectare. Maar wanneer dieren niet in een groep passen, of gewoonweg niet nodig zijn, worden ze gedood. “De gang van de natuur”, noemt directeur Bo Kjellson het. “Het is geen geheim dat wij zo werken.”

Videostill STV Bo Kjellson, directeur van de Boras Zoo

De welpen werden gedood omdat ze niet pasten in de groep leeuwen in de zoo: “De agressie in de groep werd te groot”, aldus Kjellson. Tussen 2012 en 2016 doodde de zoo negen welpen, genaamd Potter, Weasly, Simba, Rafiki, Nala, Sarabi, Kiara, Kovu en Banzai. “Het zou ook kunnen dat we nog afscheid nemen van andere dieren als we ze nergens anders heen kunnen sturen. Mogelijk moeten we nog meer dieren doden.”

Boras Zoo Kiara en Banzai werden allebei geëuthanaseerd.

Zware tol voor de dieren

Onderzoekster Helena Pedersen van de universiteit van Göteborg ziet het doden van dieren als een inherent deel van een zoo: “Dieren doden hoort gewoon bij het runnen van een zoo”, zegt Pedersen. “Ik vind dat we onszelf de vraag moeten stellen of dierentuinen belangrijk zijn voor ons en of de prijs die de dieren ervoor betalen de zoo wel waard is.”