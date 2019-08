Zwartpunthaaien verblijven tijdens zomermaanden samen met New Yorkers in The Hamptons AW

13 augustus 2019

16u36

Bron: Live Science 0 Dieren Zwartpunthaaien mengen zich tijdens de zomermaanden voortaan graag onder de stereotype New Yorkse vakantiegangers. Terwijl de dieren in het verleden halt hielden ter hoogte van Carolina, door de klimaatverandering verkiezen ze sinds 2016 een nieuwe bestemming verder noordwaarts: Long Island.

Het water is niet meer koud genoeg nabij Noord- en Zuid-Carolina, dus trekken de zwartpunthaaien die maximum 2,5 meter lang zijn, richting nieuwe oorden, koelere oorden. Long Island, het eiland voor de Atlantische kust van de Verenigde Staten, voldoet sinds 2016 blijkbaar aan hun verwachtingen.



Dat betekent dat New Yorkse vakantiegangers die jaarlijks naar The Hamptons trekken – zoals het stereotype voorspelt - voortaan het gezelschap krijgen van enkele haaien. Volgens Stephen Kajiura, haaienexpert aan de Florida Atlantic University, gaat het om zo’n 25 tot 30 procent van de populatie die zich een weg baant naar Long Island. “Het overdondert je als je het ziet”.

Verhuisredenen

Maar vanwaar die plotse wijziging van vakantiebestemming? Misschien dreven de natuurwetten de haaien noordwaarts: de dieren zijn koudbloedig (ectotherm) en produceren zelf geen lichaamstemperatuur. Daarvoor zijn ze afhankelijk van hun omgeving. Zelfs een klein temperatuurverschil kan bij haaien zorgen voor oververhitting. Geen wonder dat ze dan koelere oorden zouden opzoeken.



Anderzijds volgen de haaien misschien gewoon hun neus en bewegen de vissen die ze graag eten stilaan naar het noorden. Hoe dan ook ligt een temperatuurstijging aan de grondslag van het fenomeen besluit Kajiura. “En het eindresultaat is hetzelfde.”

Gevaarlijk?

Zwartpunthaaien zijn dan wel niet zo agressief als de grotere mensenhaai. Toch zijn ze verantwoordelijk voor de meerderheid van de bijtwonden in de VS. Ze durven immers dichter bij de kust te komen. En daar kunnen al eens ‘accidentjes’ gebeuren volgens Kajiura. “De haaien zijn dikwijls even verrast als hun slachtoffers, alleen komen de slachtoffers er niet zonder kleerscheuren vanaf, de haaien wel.”