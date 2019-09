Zwarte beer doodt Amerikaanse in Canada: “Uiterst zeldzaam” jv

05 september 2019

15u37

Bron: NBC News 6 Dieren De 62-jarige Catherine Sweatt-Mueller uit Minnesota heeft een confrontatie met een zwarte beer net over de Canadese grens niet overleefd. Volgens experte Maimoona Dinani is zo’n aanval uiterst zeldzaam.

Het drama gebeurde op het Red Pine Island in Rainy Lake net over de Amerikaans-Canadese grens. Catherine Sweatt-Mueller, uit Maple Plain in Minnesota, verbleef er met haar ouders in een afgelegen hut.

Volgens de politie van Ontario ging Sweatt-Mueller zondagavond naar buiten omdat ze haar twee honden hoorde blaffen en kwam ze nooit meer terug. De twee honden wél. Een was gewond. De ouders van het slachtoffer, tachtigers, belden de politie. Agenten zagen de beer het lichaam van Catherine Sweatt-Mueller staan en schoten het dier dood.

Agent Jim Davis kan maar niet geloven dat een beer een mens heeft aangevallen. “De familie is er natuurlijk kapot van”, zei hij. Ook de agenten die ter plaatse kwamen, waren helemaal onder de voet van de tragedie.

Er zal een autopsie op de dode beer uitgevoerd worden. Het is voorlopig raden naar de reden waarom het wilde dier de Amerikaanse vrouw doodde. Mogelijk werd de beer agressief door de honden. “Zo’n aanval is uiterst zeldzaam”, zei Maimoona Dinani, woordvoerster van het Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry. De laatste dodelijke aanval van een beer in Ontario dateert al van 2005.