Zware mishandeling van politiehonden tijdens trainingen in Nederland: zeven mensen opgepakt Rick Aalbers

29 juni 2020

14u12

Bron: AD.nl 5 Dieren Zeven mensen uit het oosten van Nederland zijn vanmorgen opgepakt op verdenking van dierenmishandeling. De politie arresteerde het zevental naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma ‘Undercover in Nederland’ medio maart. Daarin werden beelden getoond van ernstige mishandelingen van zogenoemde ‘pakwerkhonden’.

Er zijn ook vier honden in beslag genomen, aldus de politie, die de dieren heeft ondergebracht in een opvanglocatie. Verder zijn prikkettingen, stroomattributen en andere verboden voorwerpen waarmee honden worden afgericht in beslag genomen.

Geschokte reacties

Op de beelden in het tv-programma was te zien hoe trainers van honden die uiteindelijk politiehond moeten worden, de dieren slaan en schoppen en stroom gebruiken om de honden af te richten. Dit gebeurde op drie locaties van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) in Doetinchem, Didam en Harreveld. De beelden zorgden voor geschokte reacties in heel Nederland.



Secretaris Dick Smid van de KNPV noemt het ‘een goeie zaak’ dat de zeven nu zijn opgepakt. “Je wilt niet dat zulke mensen op deze manier met honden werken”, zegt hij. “Zo ga je niet met dieren om.”

Uit de vereniging gezet

De KNPV liet eerder al weten dat de leden zijn geschorst en uit de vereniging zijn gezet. Er is een gesprek met ze gevoerd, waarin sommigen hebben erkend fout te zitten, zegt Smid. “Maar dat hadden ze van tevoren moeten bedenken. Het is geen reden ze binnen de club te houden, want zulke mensen willen we niet hebben bij de KNPV.”



De drie verenigingen zijn ook hun KNPV-erkenning kwijt, wat betekent dat zij niet meer verzekerd zijn en geen wedstrijden meer mogen houden onder de vlag van de KNPV. De Achterhoekse organisaties krijgen hun KNPV-erkenning pas weer terug als het politieonderzoek is afgerond én als ze kunnen aantonen dat trainingen en de aanpak van misstanden structureel verbeterd zijn, zegt Smid. Individuele leden kunnen wel op eigen gelegenheid honden trainen.

Politie gaat verder met onderzoek

De politie benadrukt dat de KNPV geen onderdeel is van de politieorganisatie. Sinds de uitzending doet de politie al geen zaken meer met de betreffende africhters en de verenigingen waarvan zij lid waren.

De politie gaat verder met het onderzoek, dat er nu uit bestaat om de zeven gearresteerde mensen te verhoren. Daarna wordt een strafdossier opgemaakt, dat na afronding aan het Openbaar Ministerie wordt verzonden. Het OM beslist daarna over verdere strafrechtelijke vervolging van deze zeven verdachten. De personen wonen in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Elburg.