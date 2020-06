Zwangere olifant bezwijkt nadat ze ananas binnenspeelt die dierenbeulen vol vuurwerk propten David Van der Heeden

03 juni 2020

16u07

Bron: AD.nl 0 Dieren Dierenmishandeling in een Indiaas dorpje heeft een zwangere olifant vorige week het leven gekost. En dat van haar ongeboren jong. “Haar onderkaak was gebroken en ze kon niet meer eten’’, klinkt het. De arme dikhuid kreeg van boze dorpelingen in de regio Attappadi een ananas gevuld met vuurwerk aangeboden. Toen het dier erop kauwde, explodeerde de vrucht met daverende kracht. En dat dus met dodelijke afloop.

Bewoners van het dorpje Kerala maakten op 23 mei melding van een olifant die dicht bij hun huizen ronddoolde, op zoek naar water. Dat het dier mishandeld was, was toen nog niet duidelijk. “Het was zonder twijfel de bedoeling om haar te doden’’, aldus de hoofdwildbeheerder, die van de tragedie vernam toen een van zijn boswachters een emotioneel bericht op Facebook zette.

“Toen we haar in de rivier zagen staan, met haar kop in het water, wist ze dat ze ging sterven’’, schreef Mohan Krishnan. De wond in haar mond was zichtbaar en de olifant zocht het water van de rivier Velliyar op om de pijn te verlichten. Krishnan kreeg de opdracht het gewonde dier naar de kant te helpen, maar tegen die tijd was de olifant al in elkaar gezakt. “Er was weinig hoop haar weer op de been te krijgen.’’

Ze was op zoek naar voedsel, maar ze kende de egoïstische man die op de loer lag niet. Ze vertrouwde iedereen Mohan Krishnan

Tragisch einde

“We dachten eraan haar naar een veilige plek te brengen om haar te onderzoeken’’, vervolgt Krishnan. “Voor we dat konden doen, was ze al gestorven. Staande in het water. We hopen dat het een vredige dood was.’’ Dorpsbewoners haalden het dode dier vervolgens met behulp van twee andere olifanten uit de rivier. Het tragische einde van de olifant kreeg nog een grauwer randje, toen bij sectie bleek dat het dier zwanger was.

De hoofdwildbeheerder heeft opdracht gegeven de verantwoordelijke voor de dood van de olifant op te pakken. “De boswachters hebben de taak de booswicht te grijpen en hem te straffen.’’ Wat precies de aanleiding voor de aanval op de olifant was, moet nog blijken. “Er is een onderzoek gestart naar de toedracht’’, aldus de bosbaas. Feit is dat de ananas een flinke hoeveelheid vuurwerk moet hebben bevat.

Hoewel wilde olifanten in India wel vaker voor overlast zorgen, zeggen de wildbeheerders nog nooit zulk vreselijk geweld tegen de dikhuiden te zijn tegengekomen. “Ze had de schat van het bos moeten zijn’’, schrijft Krishnan bij zijn Facebookbericht. “Ze was op zoek naar voedsel, maar ze kende de egoïstische man die op de loer lag niet. Ze vertrouwde iedereen.’’