Zwangere Marissa (20) zwaar toegetakeld door American Stafford: "Het bloed spoot eruit" HR

21 augustus 2018

19u15

Bron: RTV Oost 0 Dieren Een Nederlandse vrouw die 22 weken zwanger is, zal zich een bezoekje aan kennissen nog lang herinneren. De vrouw werd aangevallen door de American Stafford van het gezin van zodra ze er binnenkwam. Ze hield er tientallen hechtingen aan over, en haar haar moest afgeknipt worden. "Met de baby is gelukkig alles ok."

Marissa de Lange (20) uit het Nederlandse Kampen deed haar verhaal bij RTV Oost. De eigenares van de hond was zelf niet thuis, haar schoonzus wel. Zij probeerde de hond van Marissa af te trekken. "Meteen toen ik ging zitten, beet die me in het achterhoofd", vertelt Marissa. "Ik ging zowat alle kanten op en was vooral bezig om mijn buik te beschermen. Hij beet ook in mijn arm en mijn gezicht. Het ging allemaal heel snel. Ik probeerde te ontsnappen via de achterdeur, maar dat lukte niet. Uiteindelijk ging op een of andere manier de deur toch open, waarna de hond langs daar naar buiten liep."

Haar afgeknipt

Marissa vluchtte naar de badkamer en belde daar naar haar vader. Die kwam meteen ter plaatse en kon zijn ogen niet geloven. "Het bloed spoot eruit, ik dacht dat ze dood zou gaan", zegt hij. Uiteindelijk heeft de jonge vrouw tientallen hechtingen in haar gezicht, een gat in haar wang, ze speelde twee tanden kwijt en haar haar moest afgeknipt worden. "Met de baby is gelukkig alles in orde, aldus nog Marissa, die het hierbij niet wil laten. Ze heeft een advocaat onder de arm genomen en wil vergoed worden voor de schade die ze opliep.

De politie nam de hond in beslag en laat hem onderzoeken. Daarna zal beslist worden wat met het dier moet gebeuren.