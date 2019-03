Zwaargewonde orang-oetan met 74 schotwonden gevonden in Indonesië ttr

13 maart 2019

14u55

Bron: belga 0 Dieren Op het Indonesische eiland Sumatra is een zwaargewond orang-oetanwijfje aangetroffen met niet minder dan 74 kogeltjes uit een luchtdrukgeweer in haar lichaam. Het dertig jaar oude dier werd in de omgeving van de stad Subulussalam in een bosgebied ontdekt. Dat deelde het lokale milieuagentschap vandaag mee.

Naast de schotwonden had de mensaap ook nog verschillende botbreuken en snijwonden. In haar buurt werd een uitgemergeld jong gevonden, dat korte tijd later stierf. Met het orang-oetanwijfje gaat het volgens haar redders intussen wat beter, ondanks de 74 kogeltjes die ze in haar lichaam kreeg. Het dier kreeg de naam “Hope”.

Volgens schattingen leven er op Sumatra en het naburige Kalimantan (Borneo) nog zo’n 110.000 orang-oetans. De mensapen worden als een bedreigde diersoort beschouwd, omdat door het kappen van de oerwouden hun biotoop wordt verwoest.

