Zwaargewond berberaapje in nood nadat eigen groep hem achterlaat, gelukkig vinden andere apen hem AW

12 juli 2019

12u49

Bron: LiveScience

Een jaar geleden leek het einde nabij voor de driejarige Pipo, een berberaapje dat in een natuurpark in Marokko leeft. Het aapje werd aangereden door een auto waarna het niets anders kon doen dan zich in een nabijgelegen boom te verschuilen. Daar troostten zijn familieleden hem eventjes, maar die lieten hem een dag later in de steek.





Pleegfamilie

Pipo bleef helemaal alleen achter in de boom, en hij schreeuwde. Door dat geschreeuw trok het arme aapje de aandacht van een andere groep berberaapjes. Eenmaal ze ontdekten dat hun soortgenootje ernstig gewond was, begonnen ze hem te verzorgen. En dat deden ze maandenlang, tot Pipo helemaal genezen was. Zelfs nadat de jonge aap geheeld was, bleef hij nog een tijdje bij zijn ‘pleegfamilie’.



Uiteindelijk keerde hij terug naar zijn echte familie waar hij opnieuw volledig integreerde, alsof er niets gebeurd was, alsof ze hem nooit in de steek hadden gelaten.

Uniek

Het verhaal van Pipo, de arme berberaap, werd maandenlang op de voet gevolgd door enkele zoölogen van de University of Oxford. Voor alles een eerste keer want nooit eerder zagen wetenschappers een groep apen zo goed voor een vreemde soortgenoot zorgen.



Dat ze goed voor elkaar zorgen is niet alleen goed nieuws voor Pipo, maar ook voor de gehele soort. Tenslotte zijn berberaapjes bedreigd. Hun territorium krimpt en ze worden in Marokko gevangengenomen door stropers die hen daarna als huisdier verkopen. Inmiddels leven er nog maar 10.000 berberapen in het wild.