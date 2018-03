Zwaar verwaarloosde hond Mona is aangesterkt en heeft nieuwe thuis Jurgen Eeckhout

19 maart 2018

13u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieren Mona, de 9-jarige Franse bulldog die in januari totaal verwaarloosd werd weggehaald bij een gezin uit Sint-Lievens-Houtem, heeft een nieuwe thuis. “Ze gaat naar een gezin uit Nederland ”, klinkt het bij Animal Trust. " We zijn ervan overtuigd dat ze daar gelukkig zal worden." Toen Mona bij de vzw werd binnengebracht, woog ze slechts 5 kilogram.

Een volwassen Franse Bulldog weegt gemakkelijk 14 kilogram. Maar toen Mona begin januari op de weegschaal werd gezet, woog die slechts iets meer dan 5 kilo. Eline Ghekiere was in shock toen ze het beestje in opdracht van de dienst Dierenwelzijn ophaalde in Sint-Lievens-Houtem. “Het dier was uitgemergeld, had diep ingegroeide nagels en zware huidproblemen. Dat is niet het gevolg van twee weken geen eten krijgen. Mona is een paar maanden zwaar verwaarloosd. Het hondje zat in een bench onder een afdak achteraan een woning, goed weggestopt uit het zicht van de buren.”

Volgens de veertigers waar de bulldog toen verbleef, had de eigenaar het beestje bij hen gedumpt. Omdat het zogezegd diarree had en in hun ogen reddeloos verloren was, keken ze er niet meer naar om. "Ik ben meteen met Mona naar de dierenarts gereden.” Sinds Mona in Melle verbleef, ging de hond geleidelijk aan meer eten. “Ze was echt uitgehongerd. Dit heb ik in mijn hele carrière nog nooit gezien.”

Getraumatiseerd

Eline plaatste het verhaal van Mona meteen op Facebook. Haar bericht werd al duizenden keren gedeeld. Al snel volgde heel wat interesse om het beestje te adopteren. Maar daarvoor was het toen nog te vroeg. “Mona was getraumatiseerd. Ze gromde en durde bijten. Ze moest eerst bijkomen en aansterken.” Dat is nu dus gebeurd. Zaterdag zwaaide de vzw Animal Trust uit Melle de hond uit. Het gezin waar ze nu verblijft, heeft al een erg brave Frans bulldog.

De lokale politie onderzoekt de feiten van verwaarlozing. Zowel de eigenaar als het koppel waar de hond verbleef, riskeren een vervolging.