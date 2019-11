Zwaar verbrande koala Lewis bezweken aan zijn verwondingen Redactie/IB

26 november 2019

05u41

Bron: AD 1 Dieren De zwaar verbrande koala Lewis, waarvan vorige week beelden de wereld rondgingen toen hij door een heldhaftige vrouw van de dood werd gered tijdens de hevige bosbranden in Australië, is toch bezweken aan zijn verwondingen. Dat melden Australische media.

De beelden van Lewis, die niet wist hoe hij aan de bosbranden moest ontsnappen, werden deze week duizenden keren gedeeld. Te zien was hoe een vrouw, Toni Doherty, de koala in haar T-shirt wikkelde, hem uit de boom haalde en overgoot met water.

Lewis werd vervolgens naar het Port Macquarie Koala Hospital in de deelstaat New South Wales aan de oostkust van Australië gebracht waar hij verzorgd werd. En hoewel het de goede kant op leek te gaan met het beestje, kwam op dinsdag toch het droevige nieuws van zijn dood.

RIP LEWIS. We regret to inform you that Lewis, the koala that captured everybody's heart during the #NSWbushfire crisis has passed away.



Unfortunately Lewis was unable to overcome his injuries, and was humanely put to sleep at the Koala Hospital in Port Macquarie. #9News pic.twitter.com/rOCTeDLZgr Nine News Sydney(@ 9NewsSyd) link

Helft populatie omgekomen

Er zijn in de regio rond Port Macquarie al honderden van de dieren om het leven gekomen. Experts lieten eerder weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland, eveneens in het oosten van Australië. Veel dieren vinden geen voedsel meer en hun leefgebied is aangetast door de branden.

Het Port Macquarie Koala Hospital is een online inzamelingsactie gestart waar al meer dan 1,5 miljoen dollar is binnen gekomen. Naast extra drinkwaterstations in het wild voor de dieren, wil het ziekenhuis ook een nieuw fokprogramma voor koala’s opzetten.

