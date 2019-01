Zwaar geëmotioneerde eigenaar haalt doodgereden exotische kat op Redactie

14 januari 2019

16u29

Bron: AD.nl 0 Dieren De exotische serval, die zaterdag doodgereden werd aangetroffen langs een Nederlandse snelweg, is opgehaald door zijn baasje. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De exotische katachtige was eigendom van man die in het Duitse grensgebied leeft, meldt 1Limburg. De man zou het bijzondere beest als huisdier gehouden hebben. Zijn identiteit kon achterhaald worden via de chip van de serval. De eigenaar was hevig geëmotioneerd toen hij het kadaver kwam ophalen, vertelt een woordvoerder van de Nederlandse Dierenbescherming.

De politie vond het doodgereden dier afgelopen weekend langs de snelweg A2 in de Limburgse plaats Born, en deelde een foto op sociale media. “Helaas heeft het beest het niet overleefd”, schreven agenten bij de foto.



In eerste instantie was niet duidelijk om wat voor dier het precies ging. Men dacht dat het een Savannah-kat was, een kruising tussen een huiskat en een serval. Maar nader onderzoek bracht aan het licht dat het om een echte serval ging, ook wel mini-cheetah genoemd.

Servals zijn niet geschikt als huisdier omdat ze te wild zijn. Ook in ons land is dat het geval. In 2017 is de serval in Nederland toegevoegd aan de zwarte lijst van verboden huisdieren. Of de eigenaar van de doodgereden kat een vereiste vergunning had, is nog niet duidelijk.