Zwaan wiens nest werd vernield wellicht gestorven door gebroken hart JTO

20 juni 2020

21u07

Bron: Daily Mirror 10 Dieren Een zwaan wiens ongeboren zwanenjongen werden gedood toen vandalen haar nest met stenen vernielden in het Britse Bolton, is volgens dierenrechtenactivisten “gestorven van verdriet.”

Enkele weken geleden leefden vandalen zich genadeloos uit op het nest van een zwaan. Haar nog niet uitgebroede eieren waren het doelwit van enkele belhamels. Op 20 mei werd een groepje tieners gespot terwijl ze voorwerpen en stenen gooiden langs het Manchester kanaal in Kearsley. Ze wierpen hun projectielen in de richting van het eilandje waar een koppel zwanen hun eieren had achtergelaten. Drie van de zes bleven ongeschonden.

Dierenrechtenactivisten die de zwanen de voorbije weken in de gaten hielden, zagen dat er nog meer eieren sneuvelden en er uiteindelijk slechts één ei ongedeerd bleef. Volgens de activisten heeft de mannetjeszwaan het nest een tweetal weken geleden verlaten door overtollige stress en is hij sindsdien niet meer teruggekeerd.

Eerder deze week werd de vrouwtjeszwaan dood aangetroffen in haar nest. Dierenrechtenactivist Sam Woodrow verklaart dat het verdriet om het verlies van haar kroost en haar mannetje de troosteloze zwaan wellicht fataal is geworden.

Omdat zwanen, hun nesten en eieren worden beschermd door de wet is er ook een onderzoek gestart naar dit incident.