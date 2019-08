Zuid-Afrikaan doodgebeten door eigen leeuw: “Dit is hoe papa wou sterven” jv

21 augustus 2019

16u02

Bron: news24, CNN 14 Dieren Leon van Biljon (70) is in het Zuid-Afrikaanse wildreservaat Mahala View Lion Lodge levend verscheurd door een van de leeuwen die hij daar zelf gevangen hield. Dat gebeurde gisterenmiddag toen hij een stuk van de omheining probeerde te herstellen, meldt News24.

Van Biljon ontving op zijn domein in Cullinan (ten oosten van Pretoria) gasten om te kijken naar leeuwen, ze te voeden en er alles over te vernemen. De zeventiger stond bekend als de “Leeuwenman”.

Het slachtoffer had drie leeuwen: Rambo, Katryn en Nakita. Eén van hen zou van Biljon gedood hebben. De politie zei dat buren van Biljon hem nog tevergeefs probeerden te redden, en dat de drie leeuwen werden afgemaakt.

Mahala View Lodge bevestigde op Facebook de dood van de ‘Leeuwenman’: “Een groot verlies voor ons allemaal, RIP oom Leon”. In een plaatselijke krant zegt zijn dochter: “Mijn vader was een hele toffe man, met een zacht hart. Met zijn grijze haar tot op zijn schouders leek hij zelf op een leeuw. Dit is hoe hij wou sterven.”

Zuid-Afrika telt meer dan 200 plaatsen met zogenaamde leeuwenboerderijen, waar in totaal tussen de 6.000 en 8.000 leeuwen gekweekt en vastgehouden worden. Dat zijn er een pak meer dan er in het wild in het land voorkomen.