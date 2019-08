Zuid-Afrika mag trofeejacht op zwarte neushoorn zo goed als verdubbelen Barbara Debusschere

21 augustus 2019

15u14

Bron: De Morgen 0 Dieren In Zuid-Afrika mogen voortaan bijna twee keer zoveel zwarte neushoorns gedood worden bij de trofeejacht.

Dat is beslist op de internationale conferentie over de bescherming van bedreigde soorten in Genève. Door de trofeejacht op te drijven, luidt het argument, komt meer geld in het laatje om de bedreigde soort te beschermen tegen commerciële illegale stroperij.



Door die praktijken is het aantal zwarte neushoorns in Zuid-Afrika zwaar afgenomen. Wereldwijd zijn er nog zo’n 5.000 exemplaren, waarvan zo’n 2.000 in Zuid-Afrika.

Steun van Europa

Sinds 2003 mag het land vijf jachtvergunningen per jaar verkopen. Dat mag nu opgetrokken worden naar 0,5 procent van de totale populatie of negen dieren per jaar. Het land belooft alvast om vooral mannetjes te laten doden door trofeejagers, om zo de vrouwtjes die voor meerdere nakomelingen zorgen te beschermen.



Gabon, Kenia en ngo’s waren tegen, omdat het de al bedreigde soort zal aantasten, maar volgens Zuid-Afrika, gesteund door verschillende Afrikaanse landen en ook de EU, kunnen de opbrengsten van de trofeejacht net dienen om de zwarte neushoorn te beschermen.

Het land belooft ook het totale aantal vergunningen niet te verkopen als de totale populatie onder een nog meer kritieke grens zakt.