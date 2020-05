Zou u geld doneren om dit dier te redden? Fantasiewezens verklappen welke uiterlijke kenmerken doorslaggevend zijn AW

25 mei 2020

19u10

Bron: Science Magazine 0 Dieren Het lijken wel fantasiewezentjes die ontsnapt zijn uit de 'Harry Potter'-boeken of 'Alice in Wonderland'. In werkelijkheid zijn ze onderdeel van een wetenschappelijke studie en geven ze een antwoord op de vraag: 'Waarom halen panda's het grote geld binnen, terwijl vleermuizen op weinig financiële steun van donateurs kunnen rekenen?'. Het resultaat werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Conservation Letters.

Neen, het eigenaardige beest hierboven bestaat niet echt. Het figuurtje werd getekend in opdracht van biologen aan de Royal Holloway University in Londen. Door wel 100 van zulke denkbeeldige dieren te tekenen, wilden de onderzoekers achterhalen welke criteria meespelen bij het inzamelen van geld voor een dier dat in gevaar is. Een hoog knuffelgehalte blijkt immers niet de enige factor te zijn die meespeelt.

Rory McCann, de creatieve ziel van dienst, begon met twee verschillende ontwerpen: eentje leek op een insect, terwijl het andere dier een hoofd en vacht had. Vervolgens experimenteerde hij met de kleuren, ogen en de dikte van de vacht. Al snel verschenen er een honderdtal verschillende tekeningen van uiteenlopende wezens, schattig én iets minder schattig.



Vervolgens werden de tekeningen van de fantasiewezens voorgelegd aan honderden personen die eerder al geld doneerden, bestemd voor dieren in nood. Zij moesten bepalen of het dier al dan niet aantrekkelijk was en waarom (wel of niet). Daarna werden de populairste en minst populaire tekeningen verzameld. Dit keer moesten de deelnemers één wezentje kiezen waaraan ze geld zouden doneren.

Kleurrijk en groot

Wat bleek? Hoe kleurrijker en groter het dier, hoe liever mensen er geld aan zouden geven. Het resultaat van de Royal Holloway University wordt overigens bevestigd door oudere studies van bijvoorbeeld het Paris Zoological Park. Ook zij concludeerden dat grote en gekleurde dieren zoals giraffen en jaguars gemiddeld 46 keer meer geld opbrengen dan minder populaire dieren als gieren en tarantula’s.

Natuurlijk spelen er ook andere factoren mee die het uiterlijk van het dier overstijgen. Denk maar aan de impact van positieve of negatieve media-aandacht. Hoewel de neusaap ooit bestempeld werd als lelijkste primaat ter wereld, werd er toch een enorm bedrag verzameld tijdens een recente crowdfunding. Dat zou volgens een Poolse studie mede te danken zijn aan de talrijke (en grappige) memes die gemaakt werden van de apen.