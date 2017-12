Zoo van Berlijn verwelkomt piepklein ijsbeertje LVA

Bron: Focus 0 AFP Tonja met haar tweede welpje van papa-beer Wolodja Dieren De Berlijnse Tierpark zoo kreeg donderdag een laat sinterklaasgeschenk: ijsbeer Tonja heeft een welpje ter wereld gebracht. Mama-beer Tonja zal met het piepkleine diertje de komende maanden in isolatie leven, zodat het hopelijk zonder problemen kan opgroeien tot een flinke beer.

De verzorgers vonden het piepkleine diertje donderdag om acht uur 's ochtends naast moeder Tonja. Vorig jaar in november bracht Tonja ook al een baby'tje genaamd Fritz van dezelfde vader Wolodja ter wereld. Fritz stierf echter op vier maanden aan een acute leverontsteking. Omdat de kans op overleven bij jonge ijsberen slechts 50 procent bedraagt, willen de personeelsleden van de zoo hun enthousiasme voorlopig temperen.

"We zijn ontzettend blij, maar net zoals vorig jaar moeten we in deze fase vooral duimen voor het kleintje", zegt directeur van de Berlijnse zoo Andreas Knieriem "Vooral de eerste tien dagen is de kans dat het welpje niet overleeft bijzonder groot", verduidelijkt hij.

In de komende dagen zal niemand Tonja en haar welpje storen. Ze hebben absolute rust nodig. Eten heeft Tonja niet meteen nodig; haar moederinstinct heeft ervoor gezorgd dat ze een vetreserve heeft aangelegd waarmee ze toekomt tot de herfst.

Het kleine ijsbeertje heeft voorlopig nog geen naam.

