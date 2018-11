Zoo van Antwerpen heeft er een nieuwe ster bij: babygorilla trekt alle aandacht naar zich toe Sven Spoormakers

28 november 2018

17u46 2 Dieren 38 jaar was het geleden, maar afgelopen nacht was het zover: er is een babygorilla in de Zoo van Antwerpen geboren. Of het een jongen of een meisje is, kunnen de verzorgers nog niet zien. «Moeder Mayani doet het fantastisch. We laten de natuur haar werk doen.»

Een paar tientallen bezoekers drummen samen voor de grote ramen van het gorillaverblijf in de Zoo van Antwerpen. Ze hebben maar oog voor één dier: vrouwtjesgorilla Mayani (17), en dan vooral in het kleintje dat ze overal meedraagt. Mayani is zich maar al te bewust van de starende mensen: ze showt haar baby met grote trots tijdens haar ronde langs de ramen. Het is trouwens haar tweede jong: in 2011 kreeg ze al een dochter, Kambiri, in de dierentuin van Dublin.

