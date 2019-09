Zoo met uitgemergelde dieren enkele maanden na sluiting weer open. En toestand lijkt minstens even erg KVDS

26 september 2019

10u03 28 Dieren Een zoo in het zuiden van de Gazastrook die enkele maanden geleden dichtging omdat de dieren er in vreselijke omstandigheden leefden, heeft de deuren opnieuw geopend. Het Franse persbureau AFP ging ter plaatse en trof er vreselijke taferelen aan.

Aan de ingang van de Rafah Zoo stonden de slecht opgezette stoffelijke resten van een leeuw, zo omschrijft AFP. Iets verderop zat een struisvogel in een kooi van drie vierkante meter eindeloos aan de tralies te pikken en waren twee apen aan het kauwen op afval. Een leeuw en een leeuwin zaten elk apart in een kooi. Net als bij de struisvogel was die maar een paar vierkante meter groot.

Leeuwenwelpjes

Tijdens het bezoek haalden de oppassers drie leeuwenwelpjes weg bij hun moeder, zodat ze konden spelen met de kinderen die de zoo bezochten. Ze sloegen met stokken op de tralies van de kooi van de leeuwin en gaven haar een afranseling. Later kwamen ze terug om haar te jennen.





Volgens Mohammed Aweda – een prominent dierenrechtenverdediger in Gaza – heeft een leeuw een territorium nodig van 1.000 vierkante meter, niet van een paar vierkante meter. “De zoo zal de winter trouwens niet overleven, want hij heeft het geld niet om voedsel te kopen.” (lees hieronder verder)

Dat laatste doet denken aan wat de eigenaars van de zoo eerder dit jaar zeiden toen de internationale dierenrechtenvereniging Four Paws bekendmaakte dat de dieren er compleet uitgehongerd waren en in erbarmelijke omstandigheden moesten leven.

Zo zouden in januari nog vier leeuwenwelpen doodgevroren zijn en zouden opzichters de klauwen van een jonge leeuwin verwijderd hebben zodat “bezoekers veilig met haar zouden kunnen spelen”. Het ging volgens dierenrechtenactivisten om “een extreem pijnlijke ervaring”, die vergelijkbaar is met “het amputeren van vingers bij de mens”.

50.000 euro

Four Paws maakte toen een deal met de zoo. De organisatie betaalde 50.000 euro voor eten en medische zorgen voor de 47 dieren, zodat ze genoeg konden aansterken om geëvacueerd te worden. Het ging naast leeuwen onder meer om hyena’s, apen, vossen en wolven. De dieren kregen daarop een beter leven in Jordanië en Zuid-Afrika. Pakkende beelden toonden de ontlading bij de leeuwen toen ze vrijgelaten werden. In ruil beloofde de zoo dat hij de deuren zou sluiten.

Maar begin vorige maand gingen de deuren weer open. Volgens critici zouden de eigenaars Four Paws en andere dierenverenigingen onder druk willen zetten om hen opnieuw geld te geven. De zoo zelf zegt dat hij alleen opnieuw open is voor het plezier van de lokale bevolking. (lees hieronder verder)

Volgens de nieuwe manager - die uit dezelfde familie komt als de vorige eigenaars - zijn de kosten nu lager omdat er minder dieren zijn. Maar hij geeft toe dat het inderdaad moeilijk wordt om genoeg voedsel te vinden als de drie leeuwenwelpen eenmaal volwassen zullen zijn. Momenteel trekt het park 50 bezoekers per dag en die betalen 0,45 cent voor een ticket. De leeuwen zullen echter tot 30 kilo vlees per dag nodig hebben en dat kost tussen 25 en 40 euro.

Four Paws liet al weten dat de nieuwe beelden die de organisatie van de zoo zag “erg verontrustend” zijn. “De dieren zitten niet in aangepaste verblijven”, klinkt het. “Ze lijken in slechte omstandigheden te leven en hebben dringend medische zorgen en degelijk voedsel nodig.”

Egypte

De Rafah Zoo opende in 1999 voor het eerst de deuren, niet ver van de grens met Egypte. Van daaruit zouden volgens dierenrechtenorganisaties – nog altijd – wilde dieren gesmokkeld worden via een netwerk van ondergrondse tunnels. Er zouden al meerder dieren gedood zijn bij raketinslagen door de aanhoudende spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied.