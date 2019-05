Zoo laat flamingo inslapen nadat kind steen naar dier gooit ttr

22 mei 2019

13u18

Bron: CNN 0 Dieren Medewerkers van een dierentuin in Bloomington, in de Amerikaanse staat Illinois, hebben een flamingo laten inslapen. De flamingo raakte ernstig gewond nadat een kind een steen naar het dier had gegooid. Dat bericht CNN.

Het kind gooide een steen naar de flamingo, waardoor het dier zijn poot brak. Een woordvoerder van de zoo verduidelijkt dat het dier veel pijn had. Uiteindelijk werd beslist om de flamingo uit zijn lijden te verlossen. “Het was helaas de beste optie”, aldus woordvoerder Jay Tetzloff.

De directie van de dierentuin wil een gesprek voeren met de ouders van het kind om een gelijkaardig incident in de toekomst te vermijden, zo klinkt het in een persmededeling. Hoe oud het kind precies is, is niet bekend. CNN meldt dat het om een leerling van een lagere school gaat.



De veiligheid van zowel de dieren als de bezoekers en de verzorgers in dierenparken is al langer een discussiepunt in de VS. Vorige maand werd in een dierentuin in de staat Kansas City nog een verzorger aangevallen door een Sumatraanse tijger. In een dierentuin in Florida viel begin januari een 2-jarig meisje in het verblijf van de neushoorns. Ze kon onmiddellijk in veiligheid gebracht worden.

Bekijk ook:

Flamingo neemt verkeerde afslag en landt in Siberië

Flamingo steelt de show in natuurpark Het Zwin