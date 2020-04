Zoo in nood door coronacrisis: “In ergste geval moeten we dieren spuitje geven en aan andere dieren voeren” Karen Van Eyken

15 april 2020

14u50

Bron: Die Welt, DPA, BBC, Belga 30 Dieren Ook dierentuinen worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Het omzetverlies loopt fors op, nu ze hun deuren al weken gesloten moeten houden voor bezoekers. Vooral de kleinere zoos hebben het moeilijk. Medewerkers vragen zich af hoe lang ze de dieren nog gaan kunnen verzorgen. Een Duitse dierentuin heeft een lijst gemaakt met dieren die zullen moeten geëuthanaseerd worden indien er geen geld meer is om voldoende voedsel te kopen.

De zoo in Neumünster in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein ziet momenteel zwarte sneeuw. Er ligt een noodplan klaar om te overleven, maar dat oogt hartverscheurend. “We hebben een lijst gemaakt met dieren die we als eerste zullen moeten euthanaseren”, zegt directrice Verena Kaspari van Tierpark Neumünster aan Die Welt. Ze vertelt dat het voeren van de dode dieren aan andere dieren een laatste redmiddel zou zijn om de crisis te doorstaan.

Zo hebben de zeehonden en pinguïns dagelijks grote hoeveelheden verse vis nodig. Dat kost handenvol geld. En dat geld dreigt zonder bezoekers razendsnel op te geraken. “Als het erop aankomt, geef ik de dieren liever een spuitje, dan ze te laten verhongeren”, legt ze uit. “In het ergste geval zullen we sommige dieren aan andere dieren moeten voeren.”



De zoo van Neumünster behoort tot een associatie, die geen noodsteun krijgt uit een speciaal fonds van de Duitse staat bedoeld voor kleine bedrijven. Kaspari schat dat het omzetverlies deze lente zal oplopen tot 175.000 euro.

Geen winterslaap

Naast de oproep om donaties, vragen Duitse dierentuinen een gezamenlijk steunpakket van 100 miljoen euro, meldt persbureau DPA. De Duitse dierentuinvereniging (VdZ) stelt dat dierentuinen, in tegenstelling tot veel andere bedrijven, niet in winterslaap kunnen gaan en zo de kosten kunnen drukken. Dieren moeten nog dagelijks worden gevoerd en verzorgd, terwijl een tropisch verblijf steevast tot boven de 20 graden moet worden verwarmd.

Pandatweeling

Pairi Daiza en de zoo van Berlijn hebben elk een schattige pandatweeling, maar geen bezoekers om ze te zien. “De pandatweeling is zo vertederend”, vertelde woordvoerster van de zoo in Berlijn, Philine Hacmeister, aan persbureau DPA. “Voortdurend denken we ‘de bezoekers zouden ze live moeten zien’. We willen niet dat de kleine panda’s volwassen zijn tegen de tijd dat we eindelijk weer opengaan.”

Eerder raakte al bekend dat de Zoo in Antwerpen en Planckendael in Mechelen in april elk 100.000 euro omzet per dag verliezen. Dat heeft financieel zware gevolgen. Om de doorlopende kosten voor dierenverzorging te blijven dekken, wordt aan abonnees gevraagd om hun abonnement te vernieuwen. Hoe lang de situatie financieel nog houdbaar is, is onduidelijk. “Alles hangt af van wanneer we van de overheid opnieuw open mogen”, zei woordvoerder Ilse Segers daarover.



